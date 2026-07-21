On connait le prochain chocolat viral de Lindt

Avec les «Choco Wafers», Lindt souhaite bientôt prendre son envol à l'échelle internationale. Image: lindt.ch

Voici le prochain chocolat viral de Lindt

Après le succès mondial de sa tablette inspirée du chocolat de Dubaï, le chocolatier suisse Lindt prépare déjà sa prochaine grande nouveauté, en misant cette fois sur des gaufrettes enrobées.

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Après le succès du chocolat de Dubaï, Lindt tourne déjà son regard vers la prochaine innovation: comme futur grand projet, le fabricant de chocolat mise sur les «Choco Wafers», ou des gaufrettes enrobées de chocolat.

Après des ventes tests réussies au Royaume-Uni, en Italie et en Bulgarie, le groupe prépare son lancement mondial, a déclaré le CEO de Lindt, Adalbert Lechner, lors d'une conférence ce mardi.

«Les réactions des consommateurs ont dépassé nos attentes», a déclaré Adalbert Lechner dans un discours à ce propos. Pour soutenir ce projet, Lindt investit en Italie dans son propre site de production, qui doit entrer en service en 2027.

Entre-temps, Lindt ne considère plus le «Dubai Style Chocolate» comme une simple tendance à court terme. Le produit s'est développé pour passer «d'un lancement porté par une tendance à un produit établi», désormais largement disponible dans le commerce et faisant de plus en plus partie de la gamme permanente, a ajouté Lechner. Bien que «l'engouement initial s'est naturellement tassé», l'intérêt des consommateurs demeure élevé.

Lindt souhaite aussi développer cette gamme de produits avec d'autres «City Editions», à l'instar du «Tokyo Style Chocolate» déjà lancé.

«Notre objectif est de créer une plus grande famille de créations chocolatières inspirées par des villes» Adalbert Lechner

Celles-ci doivent associer les tendances gastronomiques mondiales au chocolat haut de gamme de Lindt, et permettre de maintenir l'attractivité de la marque auprès des consommateurs.