On connait le prochain chocolat viral de Lindt

Voici le prochain chocolat viral de Lindt
Après le succès du chocolat de Dubaï, Lindt tourne déjà son regard vers la prochaine innovation: comme futur grand projet, le fabricant de chocolat mise sur les «Choco Wafers», ou des gaufrettes enrobées de chocolat.
Après des ventes tests réussies au Royaume-Uni, en Italie et en Bulgarie, le groupe prépare son lancement mondial, a déclaré le CEO de Lindt, Adalbert Lechner, lors d'une conférence ce mardi.
«Les réactions des consommateurs ont dépassé nos attentes», a déclaré Adalbert Lechner dans un discours à ce propos. Pour soutenir ce projet, Lindt investit en Italie dans son propre site de production, qui doit entrer en service en 2027.
Entre-temps, Lindt ne considère plus le «Dubai Style Chocolate» comme une simple tendance à court terme. Le produit s'est développé pour passer «d'un lancement porté par une tendance à un produit établi», désormais largement disponible dans le commerce et faisant de plus en plus partie de la gamme permanente, a ajouté Lechner. Bien que «l'engouement initial s'est naturellement tassé», l'intérêt des consommateurs demeure élevé.
Lindt souhaite aussi développer cette gamme de produits avec d'autres «City Editions», à l'instar du «Tokyo Style Chocolate» déjà lancé.
Celles-ci doivent associer les tendances gastronomiques mondiales au chocolat haut de gamme de Lindt, et permettre de maintenir l'attractivité de la marque auprès des consommateurs.