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Avengers: Doomsday montre ses premières images

Voici l&#039;intégralité du casting de ce prochain volet des Avengers.
Il va y avoir du monde dans ce prochain volet des Avengers.Image: Marvel

Marvel dévoile par surprise les premières images du nouvel «Avengers»

Alors que personne ne s’y attendait, Marvel dévoile ce lundi les premières véritables images de son blockbuster monumental.
20.07.2026, 18:5720.07.2026, 18:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

On savait que la bande-annonce d’Avengers: Doomsday était imminente, puisque se tient actuellement le Comic-Con de San Diego, la grande messe de la pop culture américaine où Marvel aime faire plaisir à ses fans. Mais personne ne s’attendait à ce qu’elle débarque un lundi à 6 heures du matin (heure américaine).

Réalisé par les frères Russo, à qui l’on doit déjà les très rentables Avengers: Infinity War et Endgame, ce nouveau volet se présente comme un crossover réunissant les différentes branches de Marvel. Les héros des multiples franchises vont ainsi s’unir face à un ennemi commun. C’est donc sans surprise que l’on retrouve toute l’équipe réunie pour affronter l’une des menaces les plus importantes qui ait jamais plané sur la Terre (et le multivers): le Docteur Doom (ou Fatalis en français), l’une des némésis les plus emblématiques de l’univers Marvel.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Et ce bon vieux Docteur Doom ne sera pas incarné par n’importe qui, puisque c’est Robert Downey Jr., l’ancien Iron Man du MCU, qui prête ses traits à ce personnage. Celui-ci ne serait autre qu’un variant de Tony Stark issu d’un autre univers, dont cette nouvelle armure de fer s’avère bien plus menaçante. Dans cette bande-annonce, on découvre notamment sa voix et son accent d’Europe de l’Est, bien connus des fans de comics. Le personnage incarné par Robert Downey Jr. s’était jusqu’ici contenté d’une apparition éclair dans une scène post-générique des Quatre Fantastiques. C'est lui qui ouvre d’ailleurs cette bande-annonce en mentionnant quelque chose qui approche.

La grande surprise de cette bande-annonce reste avant tout la présence des X-Men. Les mutants ont enfin rejoint l’univers cinématographique de Marvel après le rachat de 20th Century Fox par Disney. Leur intégration s’était amorcée avec le film Deadpool & Wolverine en 2024, dont l’intrigue tournait également autour du concept de multivers.

Les images de la bande-annonce d&#039;Avengers: Doomsday
Image: Marvel

Dans ce long-métrage, on retrouve notamment le mutant Gambit, incarné par Channing Tatum, mais également plusieurs figures emblématiques de la saga X-Men originale: le professeur Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Mystique (Rebecca Romijn), Le Fauve (Kelsey Grammer) et Cyclope (James Marsden), ce dernier apparaissant dans son célèbre costume bleu et jaune.

Quant au reste du casting, on retrouve évidemment les vétérans survivants des anciens Avengers, dont le groupe semble être mené par Thor (Chris Hemsworth). Dans une grande surprise, Steve Rogers, le Captain America interprété par Chris Evans, fait également son retour, alors qu’on le pensait à la retraite au profit de Sam Wilson (Anthony Mackie).

A cela s’ajoute une pléthore d’autres personnages apparus dans les 37 films sortis à ce jour: Loki, Les Quatre Fantastiques, Black Panther, Namor, Shang-Chi, Ant-Man, les New Avengers… Seul Spider-Man semble absent de cette réunion, dont on connaîtra probablement la raison dans Spider-Man: Brand New Day, qui sortira la semaine prochaine.

L&#039;affiche teaser a également été dévoilée et quel panache!
L'affiche teaser a également été dévoilée et quel panache!Image: Marvel

Six ans après Avengers: Endgame et son succès monumental au box-office mondial, Marvel remet le couvert avec un blockbuster massif dont la durée annoncée est de 2 heures et 45 minutes. Au vu des premières images, toutes les récentes productions de Marvel semblent avoir été pensées pour préparer le terrain de cet affrontement qui s’annonce dantesque… Le film étant prévu pour le 18 décembre 2026, vous avez quatre mois pour rattraper Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Loki, Black Panther: Wakanda Forever, Deadpool & Wolverine, Thunderbolts* et Les Quatre Fantastiques: Premiers pas afin d’être à jour.

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