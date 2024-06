On dit souvent qu'en Allemagne, c'est la fête à la saucisse. Mais saviez-vous que l'Ecosse en a une rectangulaire et qu'on en trouvait déjà à l'âge du bronze?

Les 24 saucisses de l'Euro 2024

Hormis le foot et la drogue, il n'y a sans doute rien de plus universel et populaire qu'une saucisse. Et si l'Allemagne ne l'a pas inventée, elle a réussi à nous le faire croire. Vu que les supporters européens sont contraints de passer par la case wurst, petit tour des saucisses de tous les pays de l'Euro.

Chaque année, les Suisses avalent près de 160 millions de cervelas. Autrement dit 18 par personne, autrement dit plus d'un par mois, autrement dit une chiée. Le «filet du prolétaire», comme on l'a longtemps surnommé pour prouver que même les pauvres pouvaient se l'offrir, est une saucisse. Et la saucisse est un vecteur de paix des peuples et de bouffe pour tous. L'assurance d'une franche convivialité, de vannes douteuses et d'un bon supplément de gras.

Si la Suisse est sans doute un pays de saucisses (on ne parle pas du Conseil fédéral), le cervelas ne fait pas toujours l'unanimité au moment d'élire notre mascotte carnée. Pour faire court: un tintamarre patriotique sans fin pour une vague charcuterie traitée au sel et rangée dans un vulgaire boyau intestinal qui nous fera mourir plus tôt que prévu.

Bagarre chez watson: «La boule de Bâle, ça n'a rien à voir, c'est plus fin, plus fancy, plus délicat»

«De toute façon, la saucisse suisse par excellence, c'est le gendarme»

«Non, c'est le saucisson vaudois»

«Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot "vaudois"?»

«Le gendarme, c'est pas allemand?»

«Le saucisson, c'est pas une saucisse»

«Si, si, c'est un sous-groupe, je viens de contrôler»

«Ah ouais? Et mon boutefas, c'est du poulet?»

Avant de dégoupiller la rédaction de cet article, on pensait naïvement que chaque pays avait sa saucisse. Comme les Etats-Unis sa statue de la Liberté ou la France ses grèves. Une saucisse par nation, merci, au revoir. Prenez l'Allemagne par exemple.

Si la légende voudrait que ce soit les Allemands qui ont appris au reste du monde à les fabriquer, elles existent depuis l'âge du bronze et seraient originaire du Moyen-Orient. Pourtant, ça n'a jamais empêché l'organisateur de l'Euro 2024 de s'octroyer le titre de «pays de la saucisse» (on ne parle pas d'Angela Merkel), d'en bouffer du matin au soir et d'en revendiquer plus de 1500 sortes. Comme pour enfoncer la fourchette dans la chair, figurez-vous que le «chien-saucisse» ou «boudin de porte» est un basset originaire... d'Allemagne.

Cette conspiration charcutière n'allait tout de même pas freiner notre faim de connaissances. Puisque nos petits cervelas s'apprêtent à défier les currywurst au Deutsche Bank Park, dimanche soir, on se devait de chanter les louanges de la saucisse à travers l'Europe. Le seul aliment accepté dans un stade de foot et digéré par les panses à bière.

L'estomac bien accroché, on a donc fouillé le patrimoine européen de la saucisse, pour en tirer non pas les meilleures, mais les plus emblématiques (il y a quelques pièges et pas mal d'esbroufe). En vérité, c'est plutôt simple: sans leurs épices, tous les pays du monde ont plus ou moins la même saucisse.

🇦🇱 L'Albanaise

Suxhuk

A déguster cuit ou cru, ce beau boyau de boeuf ou de porc haché contient du cumin, du sumac, de l'ail, du sel et du piment rouge. Vous verrez plus bas que c'est une saucisse revendiquée par une brouette de pays.

🇬🇪 La Géorgienne

Koupati

Un nom tout chou, pour du porc issu des intestins, agrémenté de poivre et d'oignons.

🇩🇪 L'Allemande

Currywurst

Faut-il encore présenter cette infamie culinaire?

🇨🇭 L'Helvète

Cervelas

Notre maître à tous.

🇭🇺 La Hongroise

Kolbász

Idéal dans un rakott krumpli (le gratin hongrois).

🇨🇿 La Tchèque

Spekáčky

«Les saucisses qui cimentent la société tchèque», osait carrément Radio Prague International

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 L'Anglaise

Banger

Le Beatle de la saucisse et l'autre moitié du fameux bangers & mash et son jus d'oignon.

🇮🇹 L'Italienne

Salsiccia al finocchio

Conseil d'ami: à glisser très grillée dans des paccheri al dente et sa sauce tomate épicée.

🇹🇷 La Turque

Sucuk

Vous vous souvenez de la Suxhuk albanaise? Pareil. Ou presque. (Quand la politique s'infiltre dans un boyau.)

🇦🇹 L'Autrichienne

Berner Würstel

Alors là, ça devient compliqué. Etant donné que la saucisse de Vienne est en réalité celle de Frankfort, que même les Viennois l'appellent la Frankfurster Würtschen, que les Strasbourgeois se la pètent avec la leur et que ce sont finalement les Américains qui en ont fait des hot-dogs, voici une recette VRAIMENT viennoise. C'est la même saucisse mais avec du fromage au milieu et du lard autour. De la grande cuisine autrichienne qui vient donc de Berne? Non.

🇳🇱 La Hollandaise

Rookworst

Une saucisse fumée. (Rien à voir avec un coffee-shop).

🇺🇦 L'Ukrainienne

Kovbasa

Les Ukrainiens ne se cassent pas la tête. Kovbasa veut dire saucisse. Et pis c'est tout.

🇧🇪 La Belge

Fricandelle

Sa composition fait rêver: viande «séparée mécaniquement de poulet», restes de viande de porc et de cheval, liants, épices, chapelure, exhausteurs de goût, additifs. A servir avec des frites (et une assurance-vie).

🇵🇱 La Polonaise

Kielbasa

Les Polonais ne se cassent pas la tête. Kielbasa veut dire saucisse. Et pis c'est tout.

🇭🇷 La Croate

Cevapcici

C'est vraiment très bon, ça veut dire «petit kebab» et ce n'est pas que croate.

🇵🇹 La Portugaise

Alheira

Pour briller en société: l'Alheira de Vinhais fut élue meilleure saucisse du monde en 2023 par TasteAtlas.

🇩🇰 La Danoise

Rød pølse

La vienne du nord, littéralement «saucisse rouge».

🇷🇴 La Roumaine

Mititei

La Cevapcici roumaine.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 L'Ecossaise

Lorne

Ce n'est sans doute pas pour rien que la spécialité culinaire de l'Ecosse, c'est le whisky.

🇷🇸 La Serbe

Cevapcici

Non, vous ne voyez pas double. Les saucisses, c'est définitivement politique.

🇪🇸 L'Espagnol

Txistorra

Vous pensiez vraiment qu'on allait parler de chorizo?

🇸🇰 La Slovaque

Pečená klobása

Le chorizo slovaque. A servir avec du pain, du piment, du chren (sauce au raifort) et c'est plié.

🇫🇷 La Française

Saucisse de foie alsacienne

Au hasard, hein.

🇸🇮 La Slovène

La saucisse de Kranj