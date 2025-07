Daniel, lecteur de watson, est en voyage en Espagne. Il a passé les cinq premiers jours de son périple sans ses affaires. Image: Imago / Unsplash / Shutterstock, montage watson

Ce Suisse s'est fait pourrir ses vacances par une compagnie aérienne

Daniel, lecteur de watson, s'est envolé de Zurich pour l'Espagne pour trois semaines de vacances. Mais ses bagages n'ont pas suivi, et la compagnie aérienne se contente de le faire patienter.

Nina Bürge Suivez-moi

Daniel, un lecteur de watson, devait partir se détendre en vacances. Le programme avait tout pour être parfait, trois semaines à parcourir l'Espagne, de Madrid à Marbella en passant par Cordoue et Malaga. Mais une mauvaise surprise va venir tout gâcher.



Un début de vacances qui laisse à désirer

Rembobinons.

Le 17 juillet, Daniel a pris un vol de Zurich à Madrid avec la compagnie espagnole Iberia. A son arrivée, le Suisse a attendu sa valise sur le tapis roulant. Longtemps. Plus d'une heure. Lorsque le tapis roulant s'est arrêté parce que tout avait été récupéré, il a décidé de se renseigner au guichet. Le personnel lui a indiqué qu'il devait déclarer son bagage perdu en ligne, et il s'est exécuté sans tarder.

Cependant, rien ne s'est passé. Le lendemain, Daniel a téléphoné pour savoir où ses affaires pouvaient bien être, et si on pouvait l'informer. Daniel se souvient de l'échange:

«On m'a dit que ma valise arriverait à Madrid le 18 juillet en fin de journée. Mais à ce moment-là, tous les guichets d'enregistrement seraient déjà fermés.»

On lui a donc conseillé de récupérer sa valise le lendemain matin. Pas la meilleure manière de commencer ses vacances:

«Au lieu de profiter, je passe mon temps au téléphone»

Le 19 juillet, Daniel devait continuer son séjour vers Cordoue.

«Avant de partir, j'ai téléphoné exprès à la compagnie pour demander si mes bagages étaient vraiment à l'aéroport de Madrid. Je voulais être sûr que mes bagages y étaient avant de dépenser 60 euros de taxi.»

On lui confirme que sa valise est bien à l'aéroport et le Suisse saute donc dans un taxi. Mais, une fois sur place, nouvelle déconvenue. Ses bagages ne sont toujours pas là.



De plates excuses et beaucoup d'incertitude

Contraint pas les circonstances, Daniel a continué vers Cordoue sans sa valise. Il a posté une story sur Instagram dans laquelle il s'énervait contre la compagnie. Cette dernière l'a alors contacté: Iberia s'est excusée et a assuré à son client que ses affaires lui seraient livrées le plus rapidement possible, par coursier.



Voici la story en question, en anglais: Daniel, sous le coup de l'émotion, poste son histoire sur les réseaux. Image: zvg

Le service clientèle suisse aurait expliqué à Daniel que ses bagages étaient à Madrid depuis le 18 juillet, c'est-à-dire depuis la veille de son nouveau trajet à l'aéroport. Sur la base de ces informations contradictoires, Daniel a recontacté Iberia, cette fois par Instagram.

«Depuis, la seule réponse que j'obtiens, c'est que je recevrai un SMS dès que ma valise sera à Madrid»

La compagnie Iberia n'est décidément pas d'une grande aide. Image: keystone

La triste saga de la valise perdue continue

Le 21 juillet, Daniel poursuit sa route vers Malaga, toujours sans bagage, juste avec des sacs de courses et des vêtements achetés sur place.

«Ça devient vraiment pénible. J'achète des vêtements au jour le jour, mais je ne veux pas non plus trop dépenser»

Daniel reste sur la retenue au cas où il parviendrait tout de même à récupérer quelque chose. De plus, il est contrarié d'avoir dû jusqu'à présent prendre à sa charge les frais supplémentaires.

Il estime qu'Iberia devrait lui rembourser les vêtements et les cosmétiques qu'il a achetés. C'est ce que stipule la Convention de Montréal, un accord qui régit les droits des passagers et la responsabilité des compagnies lors de vols internationaux.

«Je n'ai plus confiance en cette compagnie aérienne» Daniel

Ce chaos autour de ses bagages a dissipé le plaisir des vacances du Suisse. Le malheureux a passé son temps au téléphone, tantôt consolé, tantôt ignoré.

«Je n'ai pas pu profiter, ni de Madrid, ni de Cordoue»

Ce lundi matin, il s'est mis en quête de nouvelles informations. Le service des bagages perdus était devenu totalement mutique, et personne ne savait encore où se trouvait la fameuse valise. Il était en outre impossible de la localiser, car un autre service en était désormais responsable. Actuellement, il n'a toujours pas pu récupérer ses effets personnels.

Le service clientèle n'en sait apparemment pas beaucoup plus. Image: zvg

L'avis d'Iberia sur l'affaire

Contactée par watson, Iberia n'a pas souhaité s'exprimer sur cet incident et sa gestion des bagages égarés.

A partir de 21 jours, les effets personnels sont officiellement considérés comme perdus. La compagnie a donc encore seize jours pour ceux de Daniel. Sinon, elle devra verser au Suisse un dédommagement de 1400 euros, comprenant tous les frais de remplacement des biens.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)