Thanksgiving vous fait rêver? Voici les pires plats

Ce jeudi 28 novembre, c'est Thanksgiving. Chez watson, on n'est pas américain, mais on aime cette fête. Or, méfiez-vous, il n'y a pas que de beaux plats comme la dinde rôtie.

Dans les films américains, Thanksgiving, c'est une décoration de table à mi-chemin entre Noël et l'automne, une nourriture abondante, du jazz en fond sonore et évidemment, la star du repas: la dinde, brillante et grosse comme un sanglier. A noter que les dindes américaines sont si énormes qu'elles ne rentrent pas dans les fours européens standards. Thanksgiving, ça fait également penser à Gossip Girl, donc c'est un peu une madeleine de Proust.

Mais Thanksgiving dans la vraie vie, c'est parfois des plats et des accompagnements terriblement répugnants. En voici sept qui cassent le rêve américain.

La cranberry sauce en conserve

Image: shutterstock

La sauce cranberry fait partie de la tradition américaine. Elle accompagne la dinde. Si certains la font eux-mêmes, d'autres l'achètent toute prête, en conserve. Comme le rappelle le site Vox, «son existence est controversée». Certains disent que c'est une merveille culinaire, d'autres que c'est une abomination qui porte atteinte à la réputation de la canneberge. Nous, on hésite, c'est quand même fascinant cette tenue sur assiette.

La sweet potato casserole

Image: shutterstock

Vous ne le savez probablement pas, mais le gratin de patates douces en mode dessert est un des plats traditionnels pour Thanksgiving. Oui, c'est bien des marshmallows que vous voyez sur la photo. Il y a aussi du sucre roux, du lait, des œufs et de cannelle et parfois des noix confites et des baies de canneberge (oui, encore ce truc).

Ambrosia Salad

Image: shuttertock

Restons dans le noble thème des marshmallows avec l'Ambrosia Salad. Elle se compose généralement de guimauves, d'ananas, d'oranges, de raisins, de noix de coco et pour lier le tout, un yogourt à la vanille. C'est un exemple parfait des tendances des années 1960 qui ont terriblement mal vieilli.

Le corn pudding

Image: shutterstock

Malgré les apparences, ce n'est pas un plat britannique. Cette recette typique du sud des Etats-Unis est un mélange de maïs en boîte, de farine de maïs et de cream cheese. Si vous devez servir du maïs à côté de votre dinde, coupez-le en épis et faites-le griller.

Cranberry Relish

shutterstock

Encore des baies de canneberge et encore un plat qui divise les Etats-Unis comme le Parfait divise la Suisse. Ce condiment est fait de canneberge crue (qui rappelons-le, est super acide) et de pommes vertes, elles aussi très acides, le tout réduit en bouillie. Franchement, je n'ai plus les mots.

Old Fashioned Bread Stuffing

Image: shutterstock

Le nom sonne bien, mais c'est tout. En gros, c'est la farce de la dinde cuite avec du pain, beaucoup de pain. Le résultat est une masse molle trop humide. Il est recommandé de finir la cuisson de la farce au four pour éviter de se retrouver avec un gloubi-boulga. Ou de changer de recette en remplaçant le pain par du riz.

Les choux de Bruxelles bouillis

Image: Shutterstock

Les choux de Bruxelles accompagnent souvent la dinde de Thanksgiving et la tradition veut qu'on les cuise à l'eau. Vous avez dit boring? Complètement. Ce légume n'est pas à la hauteur de cette fête. Laissez ce chou médiocre et gazeux aux gourous de la healthy food. Et si vous les aimez vraiment, cuisez-les au four avec de l'huile d'olive et du sel.

