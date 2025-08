Las Vegas et sa démesure ont pris la tête du classement. Keystone

On connait les 10 meilleures villes du monde pour la vie nocturne

Un magazine spécialisé a livré son verdict concernant les villes du monde les plus accueillantes pour faire la noce. Voici le classement.

Plus de «Divertissement»

Ils ont interrogé des milliers de fêtards pour dresser leur classement: le magazine en ligne Time Out s'est amusé à faire parler, cracher ses lecteurs et lectrices pour isoler la ville qui fait le plus vibrer les noctambules.

Time Out, qui se qualifie de «champions de la vie nocturne depuis notre création», a décidé de découvrir les meilleurs spots du monde pour sortir le soir en 2025.

Pour ce faire, ils ont interrogé des milliers de personnes dans des centaines de villes, parmi les plus courues. Il leur a été demandé d'évaluer la qualité et les prix des divertissements nocturnes dans leur ville, des clubs aux bars, en passant par les pubs.

Pour finaliser le classement, le magazine londonien a fait appel à un panel d'experts en la matière, dont les rédacteurs en chef locaux et les journalistes artistiques et culturels de Time Out.

Si vous rêviez d’un patelin suisse, vous pouvez chercher longtemps. Etant donné que l'un des facteurs était les prix, la Suisse se retrouve tout de suite éliminée de la course.

Alors, roulement de tambour, voici la meilleure ville du monde pour faire la fête.

Las Vegas

Si la célèbre cité américaine a hérité du sommet du classement, ce n’est pas grâce à Elvis Presley ou Céline Dion, mais bien à son ambiance de dingue. Selon les sondés, 88% des personnes interrogées déclarent que la vie nocturne y est «bonne» ou «extraordinaire».

Madrid

Est-ce grâce à Kylian Mbappé ou Jude Bellingham que Madrid peut fêter la moindre après des matchs du Real Madrid? Pas sûr, le Barça n'est jamais loin pour éteindre le stade de Santiago Bernabeu. Pourtant, la capitale espagnole prend la deuxième place. Oui, encore une deuxième place pour les Madrilènes. Aïe!

D’ailleurs, loin du football, mais côté bringue, Madrid a fini ex æquo avec Paris. La différence s'est faite grâce à une note plus favorable des Madrilènes pour leur ville: 83% ont jugé la vie nocturne très positive.

Paris

Antoine Besse, rédacteur en chef des restaurants et bars chez Time Out Paris, est catégorique:



«La vie nocturne parisienne traverse actuellement un nouvel âge d'or»

Sauf que Paris, en comparaison de Madrid, affiche des prix exorbitants. Seules 23% des personnes interrogées ont déclaré que faire la fête dans la capitale française était abordable.

Shanghai

La Chine est à l'honneur. Le «Paris de l'Orient» a reçu la meilleure note pour la qualité de sa vie nocturne, avec 89% des habitants qui se disent «sous le charme» de cette mégapole.

Berlin

La capitale allemande est connue et reconnue pour sa vie nocturne, absolument démentielle et souvent plébiscitée par de nombreux bringueurs.

Mais elle n'apparaît qu'à la cinquième place - un tollé s'est fait entendre dans la rédaction de watson.

Berlin était de loin la ville préférée du magazine, rapporte Time Out. Elle a reçu le plus grand nombre de votes de notre panel d'experts, et 72% des habitants ont qualifié la vie nocturne de «bonne» ou «incroyable».

Melbourne

L'Australie tire son épingle du jeu: Melbourne se glisse dans le top 10.

Les Melbourniens sont nombreux à qualifier leur ville de «vivante», et 81% s'accordent à donner une excellente note à leur nightlife.

Là où le bât blesse, c'est une nouvelle fois au niveau des prix. Les additions sont parfois trop salées pour les noceurs.

Brighton

Et non, ce n'est pas Londres qui débarque, mais bien Brighton, connue pour son club de foot surnommé les Seagulls (les mouettes).

Selon ses habitants, Brighton est l'une des villes les plus diversifiées et inclusives au monde. 81% ont attribué une note élevée à la vie nocturne et 64% ont qualifié la ville d'«accueillante et conviviale», complète le magazine.

Mexico

La capitale mexicaine pulse et célèbre sa culture comme il se doit. Elle a reçu le deuxième plus grand nombre de votes des experts de la vie nocturne. 74% des habitants sont contents de leur nuit et les prix restent abordables, selon 57% des sondés.

Dubaï

L'argent, les belles caisses, sans oublier une horde d'influenceurs et d'influenceuses qui font de l'optimisation fiscale ont construit cette vie noctune plébiscitée par les Dubaïotes. Selon l'enquête du magazine londonien, 83% des habitants de Dubaï y sont accros. Elle est également considérée comme la ville la plus sûre de tout le classement.

Bombay

Bombay arrache la dernière place dans ce top 10 des meilleures villes du monde pour faire la fête.

Sa nightlife a reçu la troisième meilleure note des habitants, 84% la qualifiant de «bonne» ou «extraordinaire», rapporte, une dernière fois, Time Out.

(svp)