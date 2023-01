Les prétendants aux Oscars 2023 sont désormais connus. Image: sda

Oscars 2023: Et les nominés sont...

La grand-messe du cinéma mondial vient d'annoncer les prétendants aux statuettes.

Allison Williams et Riz Ahmed ont annoncé les nominations pour les prochains Oscars. Après les Golden Globes, l'Académie des Oscars arrive à son tour avec sa liste de prétendants. Le tout grand Hollywood, à la puissance déclinante - des audiences télévisuelles en baisse -, a fait la part belle aux films à gros budgets.

Plusieurs longs-métrages font déjà figure d'épouvantails lors de cette cérémonie qui se déroulera au Théâtre Dolby de Los Angeles le 13 mars. Les grands gagnants sont Everything everywhere all at once (qui s'impose comme le grand favori avec 11 nominations), Les banshees d'Inisherin et le film Netflix A l'ouest rien de nouveau (9 nominations chacun), Elvis (8 nominations) ou encore le récit qui retrace l'enfance du cinéaste Steven Spielberg, The Fabelmans, repart avec 7 nominations dans le porte-bagages.

Meilleur film

A l'ouest rien de nouveau

Avatar: la voie de l'eau

Elvis

Tár

Everything everywhere all at once

The Fabelmans

Top gun: Maverick

Sans filtre

Women talking

Les banshees d'Inisherin

Meilleur réalisateur

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Martin McDonagh (Les banshees d'Inisherin)

Daniel Scheinert et Daniel Kwan (A l'ouest rien de nouveau)

Ruben Östlund (Sans filtre)

Meilleure actrice

Michelle Yeoh (Everything everywhere all at once)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Ana de Armas (Blonde)

Cate Blanchett (Tár)

Meilleur acteur

Bill Nighty (Living)

Paul Mescal (Aftersun)

Colin Farrell (Les banshees d'Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The whale)

Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett (Black panther: Wakanda forever)

Stéphanie Hsu (Everything everywhere all at once)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere all at once)

Kerry Condon (Les banshees d'Inisherin)

Hong Chau (The whale)

Meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Qwan (Everything everywhere all at once)

Brendan Gleeson (Les banshees d'Inisherin)

Bryan Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (Les banshees d'Inisherin)

Meilleur scénario adapté

Living

Glass onion

Top gun

Women talking

A l'ouest rien de nouveau

Meilleur scénario original

Everything everywhere all at once

Tár

Les banshees d'Inisherin

The Fabelmans

Sans filtre

Meilleur documentaire long

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

Meilleur film d'animation

Pinocchio (Netflix)

Marcel the shell with shoes on

Le Chat Potté 2

Le monstre des mers

Alerte rouge

Meilleur film en langue étrangère

A l'ouest rien de nouveau (Allemagne)

Argentina, 1985 (Argentine)

Close (Belgique)

Eo (Pologne)

The quiet girl (Irlande)

Meilleure bande originale

A l'ouest rien de nouveau

Babylon

Les banshees d'Inisherin

Everything everywhere all at once

The Fabelmans

Meilleure chanson originale

«Applause» - Tell it like a woman

«Hold my hand» - Top gun: Maverick

«Lift Me Up» - Black panther: Wakanda forever

«Naatu Naatu» - RRR

«This is a Life» - Everything everywhere all at once

Meilleure photographie

A l'ouest rien de nouveau

Bardo

Elvis

Empire of light

Tár

Meilleurs effets visuels