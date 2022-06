Le Paléo Festival lors de la dernière édition, en juillet 2019. Image: Keystone

7 nouveautés attendent les festivaliers au Paléo

Après deux ans de pandémie, l'événement phare nyonnais fait (presque) peau neuve, et réaménage certaines zones cultes de la plaine de l'Asse. Avant-première 👇

Le Paléo Festival revient (enfin) cette année! En effet, en raison de la crise sanitaire, l'événement avait été annulé en 2020 et 2021. Mais il ne sera plus tout à fait comme avant. Il s'agit-là du plus grand changement d'aménagement de terrain depuis 1990.

🎵 Pour aller plus vite 👇

Deux nouvelles scènes

Selon le communiqué officiel du Paléo Festival, les Arches et le Détour seront remplacés par les scènes Véga, en référence à l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, et Belleville, dédiée aux musiques électroniques.

Un lieu de repos

Pour tous ceux qui auront mal aux pieds à force de danser et les oreilles qui bourdonnent, la Place de l'Envol permettra aux festivaliers de prendre quelques instants pour décompresser «au cœur d'un jardin de plantes étincelantes, illuminées par une œuvre centrale», selon le communiqué de presse du Paléo.

Immersion sonore et visuelle

La Sphère Mobilière, «une bulle suspendue dans le temps», est une installation immersive qui plongera les visiteurs hors du temps et leur offrira quelques minutes hors de la frénésie du festival.

Festival en libre accès

La Pl'Asse devient le Quartier libre: un espace gratuit situé entre le Festival et le camping, qui proposera entre autres, de 11 heures à 4 heures, des stands de nourriture et quatre bars à thèmes dansants.

Bye bye le cash et les billets

Les payements ne se feront plus en argent liquide, mais uniquement par cartes de crédit, de débit ou avec des applications mobiles. Et pour ceux qui n'ont aucun des trois, pas de panique: ils pourront déposer cash un montant sur une carte prépayée, fournie directement sur place par le Festival.

Quant aux billets et abonnements, au revoir le papier: tout se fera via l'application mobile «Paléo Ticket». Une solution qui permet notamment d'éviter les reventes sur le marché secondaire.

Vaisselle consignée

C'est une première cette année: assiettes, verres, bols ou encore pichets seront consignés. Des points de retours seront installés à proximité des stands de nourriture et de boisson. Le festival précise:

«Dans une perspective de durabilité, Paléo souhaite réduire le volume des déchets et l'usage unique»

SOS hébergement

Pour terminer en beauté, le groupement «Nyon, Ville de Festivals» a imaginé une plateforme web qui met à disposition des hébergements (chambre, coin de terrain ou logement) pour les festivaliers. Le but est notamment de mettre en relation les visiteurs avec les habitants de la région.

Ce qui ne bouge pas 👇

Aux nostalgiques de 2019 et d'avant, ne vous inquiétez pas!

Vous retrouverez au Paléo, le Village du Monde, qui mettra à l'honneur les richesses culturelles et la diversité musicale de l'Afrique de l'Ouest.

La Ruche, qui sera cette année toutefois «plus excentrique et exubérante», selon le Festival, et présentera des artistes insolites et des spectacles variés.

Le travail des étudiants de la HES-SO, qui ont imaginé, pour cette édition, l'installation (Dis)connected, des structures alvéolaires en tissage dans lesquelles auront lieu des performances musicales et artistiques. (ag)