Tout se casse: les Enfoirés dévoilent leur hymne 2026

La troupe des Restos du Cœur lance sa 41e campagne avec un titre écrit par la chanteuse Santa.
La troupe des Restos du Cœur lance sa 41e campagne avec un titre écrit par la chanteuse Santa. Cette année, le collectif mise sur une nouveauté de taille pour booster des ventes en baisse: la sortie d'un deuxième single.
05.01.2026, 15:1205.01.2026, 15:12

Alors que les Restos du cœur s'apprêtent à investir l'AccorArena de Paris à la mi-janvier pour l'enregistrement de leur spectacle annuel, l'hymne de l'édition 2026 des Enfoirés a été officiellement dévoilé. Baptisé Tout se casse, le morceau est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce lundi 5 janvier.

L'hymne des Enfoirés signé Santa

Pour succéder aux précédents hymnes, la troupe a fait appel aux talents d'écriture et de composition de Santa. La chanteuse, qui s'était déjà illustrée comme marraine du Téléthon l'année dernière, signe ici sa troisième participation au collectif.

Les enfoirés dévoilent leur hymne 2024

Dans ce titre aux accents de ballade puissante, la voix de Santa est rejointe par celles de piliers et de figures emblématiques de la troupe: Zazie, Christophe Maé, Shy’m, Sofia Essaïdi, Christophe Willem, Patrick Fiori et Soprano. L'on découvre également la voix d'un nouvelle venue, Helena, de la Star Academy 2024.

Le refrain donne le ton d'une édition placée sous le signe de l'urgence et de la solidarité:

«Quand tout se casse, quand tout se casse, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un quand on aime, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? J'essaie quand même»

Le titre, «c'est du pur Santa», écrit Le Parisien. «Une chanson tout en énergie et poésie d’un peu plus de quatre minutes, plus longue que la moyenne des singles des Enfoirés. Elle commence par le discours fondateur de Coluche et déploie son intensité sur des violons très Coldplay.»

Un deuxième titre dans les tuyaux

C'est la surprise de cette 41e campagne: selon les informations du Parisien, un deuxième single devrait également voir le jour. Intitulé L’Île aux trésors, ce morceau aurait été écrit par Gaëtan Roussel et composé par Renaud Rebillaud.

Les Restos du Cœur vacillent, la France s'enfonce dans la crise alimentaire

Cette stratégie de double single n'est pas anodine. Elle vise à soutenir une association qui fait face à des défis financiers importants. L'année 2025 a en effet marqué un coup d'arrêt pour la troupe: avec environ 112 000 albums écoulés, les ventes ont été nettement inférieures à celles de la décennie précédente (280 000 exemplaires en 2015).

Les bénéfices issus de l'écoute et de la vente de ces titres seront, comme chaque année, intégralement reversés aux Restos du cœur pour financer la distribution de repas aux plus démunis.

