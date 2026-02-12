pluie modérée
DE | FR
burger
Divertissement
Paléo festival

Grosse nouveauté à Paléo cette année

Paléo sera partiellement alimenté grâce à une ferme solaire en 2026
La ferme solaire produira 50% de l'électricité nécessaire à une édition du festival.Image: Paléo

Grosse nouveauté à Paléo cette année

Le festival nyonnais brillera de mille feux cette année grâce à une ferme solaire qui l'alimentera en électricité. Les organisateurs revendiquent une «avancée majeure» en matière de durabilité.
12.02.2026, 12:5712.02.2026, 12:57

Le Paléo Festival Nyon qui se tiendra du 21 au 26 juillet 2026 sera partiellement alimenté grâce à sa propre ferme solaire. Située à proximité immédiate de la Plaine de l'Asse, cette installation produira plus de 100 000 kWh par an, soit 50% de l'électricité nécessaire à une édition, grâce à 261 panneaux photovoltaïques sur 470 m2.

A titre de comparaison, cela représente huit fois les besoins de la Grande Scène lors d'une édition, douze fois le tour du monde en voiture électrique ou la consommation quotidienne d'une ville de 8500 habitants, indiquent jeudi les responsables de la manifestation dans un communiqué. Le reste est alimenté par un mix énergétique 100% vert depuis 2006.

Le meilleur festival d'Europe est en Suisse romande

«Il s'agit d'une avancée majeure dans la politique de durabilité de Paléo, et une première pour un festival en Suisse», écrivent-ils. Fruit d'un long travail mené en collaboration avec la société romande OptimalGo, ce projet a nécessité plusieurs années de développement, est-il précisé.

Démarré en 2023 et achevé en 2025, il est pleinement opérationnel depuis 2026. Il est pensé comme un circuit court d'énergie permettant au Festival de produire, consommer et, en cas de surplus, de fournir de l'électricité renouvelable au quartier (voisins, agriculteurs, PME), souligne-t-on.

Après la généralisation de la vaisselle consignée (2024), l'ouverture d'une laverie de gobelets dans le district de Nyon (2025) et la certification A Greener Festival (2025), la ferme solaire Paléo «vient consolider l'engagement de Paléo vers un événement durable et autosuffisant». Un nouveau bilan carbone sera établi après la 50e édition en 2027, relèvent encore les organisateurs. (jzs/ats)

Plus d'article sur le Paléo Festival 2025
A Paléo, Will Smith a honoré son pays de cœur
A Paléo, Will Smith a honoré son pays de cœur
de Marine Brunner
La première soirée (très engagée) du Paléo nous a rendus aveugles
La première soirée (très engagée) du Paléo nous a rendus aveugles
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Le nouveau visage du rap belge va faire trembler Paléo
Le nouveau visage du rap belge va faire trembler Paléo
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Voici ce qui attend les festivaliers, selon le météorologue du Paléo
Voici ce qui attend les festivaliers, selon le météorologue du Paléo
de Margaux Habert
Thèmes
Les looks les plus fous de Paléo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voilà des Fails frais et retentissants!
Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody, tout le monde!
L’article