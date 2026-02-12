La ferme solaire produira 50% de l'électricité nécessaire à une édition du festival. Image: Paléo

Grosse nouveauté à Paléo cette année

Le festival nyonnais brillera de mille feux cette année grâce à une ferme solaire qui l'alimentera en électricité. Les organisateurs revendiquent une «avancée majeure» en matière de durabilité.

Le Paléo Festival Nyon qui se tiendra du 21 au 26 juillet 2026 sera partiellement alimenté grâce à sa propre ferme solaire. Située à proximité immédiate de la Plaine de l'Asse, cette installation produira plus de 100 000 kWh par an, soit 50% de l'électricité nécessaire à une édition, grâce à 261 panneaux photovoltaïques sur 470 m2.

A titre de comparaison, cela représente huit fois les besoins de la Grande Scène lors d'une édition, douze fois le tour du monde en voiture électrique ou la consommation quotidienne d'une ville de 8500 habitants, indiquent jeudi les responsables de la manifestation dans un communiqué. Le reste est alimenté par un mix énergétique 100% vert depuis 2006.

«Il s'agit d'une avancée majeure dans la politique de durabilité de Paléo, et une première pour un festival en Suisse», écrivent-ils. Fruit d'un long travail mené en collaboration avec la société romande OptimalGo, ce projet a nécessité plusieurs années de développement, est-il précisé.

Démarré en 2023 et achevé en 2025, il est pleinement opérationnel depuis 2026. Il est pensé comme un circuit court d'énergie permettant au Festival de produire, consommer et, en cas de surplus, de fournir de l'électricité renouvelable au quartier (voisins, agriculteurs, PME), souligne-t-on.

Après la généralisation de la vaisselle consignée (2024), l'ouverture d'une laverie de gobelets dans le district de Nyon (2025) et la certification A Greener Festival (2025), la ferme solaire Paléo «vient consolider l'engagement de Paléo vers un événement durable et autosuffisant». Un nouveau bilan carbone sera établi après la 50e édition en 2027, relèvent encore les organisateurs. (jzs/ats)