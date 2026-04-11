Manon n'a pas performé aux côtés des autres membres de Katseye à Coachella, ce vendredi 10 avril. images: capture youtube/Instagram

Humeur

Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella

Manon Bannerman, la Suissesse membre du groupe de pop globale Katseye, n'a pas performé sur scène à Coachella, ce vendredi 10 avril. Depuis son hiatus, annoncé de façon cryptique en février 2026, les fans attendent son retour de pied ferme. Peut-être en vain? On rembobine l'histoire.

Plus de «Divertissement»

La chanteuse suisse Manon Bannerman était attendue comme le messie à Coachella. Mais la Zurichoise n'a pas rejoint les cinq autres filles de son groupe de pop globale, Katseye, lors de la grand-messe californienne de Coachella.

Une véritable déception pour nombre de ses fans, très attachés à l'influenceuse aux racines helvétiques, propulsée sur la scène mondiale en 2024, à l'occasion de la série documentaire Pop Star Academy: Katseye, diffusée sur Netflix.

Ses débuts de star sur Netflix

A l'issue d'une impitoyable compétition en temps réel, la jeune femme a intégré un groupe de six filles venant des quatre coins du monde, sous le signe de la K-pop. Le girls band est effectivement sous une double direction, partagée entre le label sud-coréen Hybe, qui représente des formations ultra-connues comme BTS et Seventeen, et le label américain Geffen.

Depuis 2024, la Suisse avait donc sa propre pop-star de niveau mondial. Les filles se sont en effet rapidement illustrées parmi les plus grands de l'industrie musicale. Lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards, qui s'est tenue en février 2026, le groupe a reçu deux nominations prestigieuses: «Best New Artist», et «Meilleure prestation pop par un duo ou un groupe» pour leur titre Gabriela.

Pour ne rien gâcher, elles sont devenues le premier band issu d'une formation K-pop à être nommé dans cette catégorie majeure. Bien qu'elles n'aient pas remporté le trophée tant convoité, leur performance de Gnarly durant la soirée a été saluée par une standing ovation.

Manon, jusqu'ici, était la membre chérie de nombreux «Eyekons» (ainsi se nomment les fans de Katseye), et compte à ce jour pas moins de 6 millions de followers sur Instagram.

Manon sur scène 👇

Le basculement

Sa popularité n'a fait que s'accroître en 2025, jusqu'à cette étrange annonce, en février 2026, tombée un peu de nulle part. Dans la missive postée sur X et Weverse, l'on apprenait que la Suissesse se retirait temporairement du groupe pour prendre soin de sa santé.

Bonjour.



Après des discussions ouvertes et approfondies ensemble, nous vous informons que Manon va faire une pause temporaire dans les activités du groupe afin de se concentrer sur sa santé et son bien-être. Nous soutenons pleinement cette décision. Les membres du groupe KATSEYE restent déterminées à se soutenir mutuellement, et à être présentes pour les fans qui représentent tout pour nous.



Le groupe poursuivra ses activités prévues durant cette période, et nous avons hâte d'être à nouveau réunies lorsque le moment sera venu.



Merci à nos EYEKONS pour votre amour, votre patience et votre compréhension continus.



Hybe x Geffen vu sur x

Ce fut le choc pour de nombreux fidèles. Alors que certains lui souhaitaient bon rétablissement, d'autres ont commencé à élaborer des théories: Manon était-elle en réalité mise de côté, et un processus d'éjection lente était-il en cours, dans l'ombre des coulisses? Certains fans de la Suissesse ont très mal pris l'annonce:

Pas de Manon, pas de Katseye, point barre! source: x

Le 26 février, Manon a publié une story pour remercier ses fans de leur soutien. Mais elle s'est bien gardée de rentrer dans le vif du sujet...

Le message en question. image: instagram

Un geste qui interroge...

Depuis? Pas grand-chose. Le communiqué des labels ne mentionnait nullement une éventuelle date de retour. Il se murmurait cependant, parmi les fidèles, que la Zurichoise pourrait faire son grand retour à l'occasion de la sortie du prochain titre de Katseye, et qu'elle serait présente sur la scène de Coachella, «l'un de ses plus grands rêves», comme de nombreux Eyekons le susurrent.

Alors que l'attente se prolonge, des captures d'écran circulent, sur lesquelles s'affiche un message pour le moins cryptique provenant du profil Weverse personnel de Manon:

«Salut les amis. 🤍 Je voulais vous dire que je vais bien, que je prends soin de moi. Merci de prendre de mes nouvelles! Parfois, les choses se déroulent de façon inattendue, mais je fais confiance au destin. Merci d'être là pour moi. Je vous aime infiniment et j'ai hâte de vous revoir.» Manon, sur Weverse.

A partir de là, sa fanbase a manifesté un soutien de plus en plus visible sur les réseaux. Des hashtags tels que #ForeverWithManon, #EYEKONSLoveManon et #GetWellSoonManon se sont multipliés sur diverses plateformes.

Mais, au mois de mars, Manon fait un geste qui interroge, alors que Hybe et Geffen ne laissent toujours rien transparaître: la star enlève Katseye de sa bio Instagram. Pour certains fans, la situation est claire: le hiatus de la Suissesse risque de se prolonger. De façon permanente.

Un clip sans Manon...

Et le 2 avril, alors que les trailers du nouveau clip de Katseye, Pinky Up, se multiplient, Manon publie une nouvelle déclaration sur Weverse, bien peu personnelle. «Merci infiniment pour tout votre amour et votre soutien», peut-on lire dans le communiqué.

«Je suis vraiment reconnaissante de la patience et de la gentillesse dont chacun a fait preuve durant cette période. Hybe, Geffen et moi avons des échanges positifs et je me sens soutenue. Je suis heureuse et en bonne santé. Je vous donnerai bientôt plus de nouvelles. Merci d'être toujours là pour moi.»

C'est juste avant que Coachella ne débute que l'entier du clip Pinky Up est dévoilé. Et là, le couperet tombe. Manon n'y figure pas du tout. Et cette absence, même la BBC s'en fait l'écho. C'est dire si le groupe n'a plus rien d'anodin.

Dans Pinky Up, les cinq filles s'embarquent dans des chorégraphies endiablées, sur des bandes électro similaires au morceau Jump de Blackpink. Tout le monde y brille, l'esthétique est aussi léchée que dans Gnarly, et le refrain va nous hanter le cerveau, autant que Gabriela, My Way, ou encore Touch.

La formule est un peu bête et méchante; les paroles simplettes vous collent aux neurones comme du chewing-gum, mais la prestation dansée des filles, toujours entêtante et spectaculaire, vous marque au fer rouge. Efficace, et déclinable à l'envi. De la pop globale en mode fast-food, qui touchera par sa portée virale tous les continents.

On déteste se sentir comme un mouton, bien sûr (à notre grand âge, qui plus est), mais on est bêtement, nous aussi, drivé par la pop culture, cette lame de fond et de masse qui nous pousse à nous demander avec inquiétude pourquoi une personne qui ne nous connaît pas, membre d'un groupe devenu populaire du jour au lendemain, s'est retrouvée sur le banc de touche.

A-t-elle besoin d'une vraie pause pour sa santé - ce que l'on comprend dans un milieu soumis à d'immenses pressions de toutes parts - ou Manon aurait-elle déjà quitté Katseye, à notre insu?

Les filles doivent, par exemple, gérer un harcèlement digital massif:

... et une absence remarquée à Coachella

Alors que le monde du divertissement a les yeux rivés sur Coachella, où le girls band est attendu de pied ferme, c'est à nouveau la douche froide: elles sont cinq, et non six sur scène. Leur prestation est, comme toujours, millimétrée et impressionnante. En plus, le groupe a invité les stars de K-pop Demon Hunters à les rejoindre sur scène pour interpréter leur tube culte, Golden.

KATSEYE - PINKY UP - Live à Coachella 2026 👇 Vidéo: youtube

Golden, Katseye et les chanteuses de K-pop Demon Hunters 👇 Vidéo: youtube

Mais de nombreux fans se montrent déçus. «Où est Manon», peut-on lire, encore et encore, sur la Toile. De toute évidence, la Suissesse était bien à Coachella, si l'on en croit le magazine Elle. La chanteuse a, en effet, publié une story, visiblement depuis le désert du Colorado. Sur l'image, elle sourit, légendant: «Vous êtes 6 millions! Je vous envoie plein de bisous et de gros câlins. Merci!» Elle aurait également été aperçue en train d'assister au concert de Sabrina Carpenter, en compagnie de Chappell Roan.

Les commentaires des fans n'ont pas tardé: «Cela prouve qu'elle va bien et que le label l'a forcée à faire une pause. Si elle n'était vraiment pas en forme, elle ne serait pas à Coachella!», peut-on notamment lire. D'autres ont tempéré:

«Je crois que si elle est heureuse et qu'elle encourage le groupe depuis le public, nous devrions soutenir les filles et respecter les choix qu'elles font, à la fin» vu sur instagram

Le mystère reste entier

Alors, hiatus prolongé, ou destin scellé sous une communication bien verrouillée de la part de Hybe et Geffen? L'avenir nous le dira. Bien sûr, si Manon prend soin de sa santé, le public se doit d'attendre patiemment son retour. Tout comme une décision éventuelle de retrait définitif. Il n'empêche: la présence de la Suissesse, et son «aura de star» - dixit les producteurs de Dream Academy - se sont fait cruellement sentir sur la scène de Coachella. Parole d'Eyekon.

En ce qui nous concerne, on laisse les dramas derrière, pour nous concentrer sur la performance à venir de Justin Bieber, qui fait son grand retour sur scène. On a déjà pu voir Sabrina Carpenter défendre son titre de «nouvelle princesse sulfureuse de la pop». Et c'est déjà pas mal, pour un tout premier week-end à Coachella 2026.

On continue en vidéo?

Vidéo: watson