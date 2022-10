Entre explosion et détérioration des lieux publiques, les Gender Reveal Parties, ça va trop loin. reddit/twitter

Sexistes, absurdes, voici 18 des pires Gender Reveal Parties

Révéler le sexe de son enfant en organisant une fête et en prenant bien soin de tout documenter pour les réseaux sociaux est devenu monnaie courante. Mais elles sont de plus en plus critiquées car souvent sexistes, irrespectueuses de l'environnement ou carrément dangereuses.

America!!!!

Cringe.

Le ponton est ravie d'apprendre que c'est un garçon.

Une lasagne bleue, hmmm!

Americaaaa again!

C'est complètement chaotique.

Dans ce cas, on espère que ce sera une fille.

Tout aussi mignonne, cette invitation:

twitter

La neige est ravie d'apprendre que c'est une fille.

Oups!

twitter

Une histoire en quatre temps:

Image: twitter

Image: twitter

Image: twitter

Image: twitter

Pour la petite histoire, une Gender Reveal Party s'est terminée en énorme incendie en Californie, en septembre 2020. Les futurs parents ont utilisé des engins pyrotechniques pour dévoiler le sexe de leur bébé et ont déclenché un incendie monstre. Plus d'infos ici.

Aïe!

imgur

La banquette est ravie d'apprendre que c'est un garçon (et les serveurs aussi)

Les employés du parc remercient les futurs parents.

Image: reddit

Le gazon est ravi d'apprendre que c'est un garçon.

Parce que c'est bien connu, les garçons n'ont pas de cils (et les filles n'ont pas de moustache).

Bah ouais, mais bon, c'est relou de ramasser les confettis dans le sable!

Le meilleur pour la fin:

Si ça c'est pas la pire Gender Reveal Party...

21 bébés terrifiants photoshopés avec des dents d'adultes