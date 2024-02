24 situations WTF qui vont parler aux jeunes parents

Plus de «Divertissement»

«Je me casse à Dubaï, les gens sont pas assez riches ici»

Marie-Adèle déménage à Dubaï, une ville qu'elle apprécie autant pour son authenticité que pour sa fiscalité. Qui sait, avec un peu de chance, elle pourra peut-être même rencontrer son idole: Maeva Ghennam.

Marie-Adèle prend le large. En effet, notre journaliste et chroniqueuse à l'objectivité légendaire est maman depuis peu, et quoi de mieux que de s'occuper de bébé dans un pays qui ne connait pas l'hiver et où les nounous débarrassent également le lave-vaisselle?