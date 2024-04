On a regardé la demi-finale de Pékin Express et on a vu les Suisses pleurer. patrick robert/M6

Les Suisses de Pékin Express sont-ils en finale? Ils ont tout donné

Epreuves d'anthologie, coups de gueule et montées d'adrénaline, on a regardé la demi-finale de Pékin Express et on a vu les Suisses pleurer.

Ils sont de retouuuuuuur! Après trois semaines d'attente, les binômes de Pekin Express reviennent pour la demi-finale. Pour ceux qui n'ont aucun souvenir du dernier épisode (oui, on sait, ça fait un bail), c'est par ici👇🏽

Avant de se lancer dans le résumé des tweets, on vous explique les règles de cette demi-finale:

Les binômes en lice s’affrontent sur trois courses.

À chaque fois qu’un binôme remporte une course, il décroche une amulette, soit 10 000 euros.

Quand un binôme termine dernier, il tire au sort une enveloppe noire et il y a un risque sur trois qu'elle soit éliminatoire.

Les enveloppes sont ouvertes à la fin des trois courses, un binôme a donc effectué les trois courses sans savoir qu'il serait éliminé à la fin de l'étape.

Spoiler Alert, passez votre chemin! Mesdames et Messieurs, si vous êtes comme notre rédacteur en chef et que vous souhaitez voir cet épisode en différé (ça se dit encore différé?), ne lisez pas la suite. En effet, nous allons vous bombarder de spoilers, merci de votre compréhension.

Un seul être vous manque ...

Les Twittos ont mis un moment pour se remettre du départ du binôme d'inconnus Ryad et Louison, alors comme certains ont besoin d'évacuer leur frustration, ils le font savoir.

Je viens de réaliser que ce soir c'est le retour de #PekinExpress mais sans Louison 😥 pic.twitter.com/KF36eBKepP — Sébastien Decroix (@SbastienDECROI2) April 25, 2024

Quand Stéphane nous rappelle que Ryad et Louison ont été éliminés :#PekinExpress pic.twitter.com/mD2Lg9JPq8 — M. (@talhiise) April 25, 2024

1h que l’émission a commencé et j’espère toujours que Ryad et Louison vont revenir. Deux seuls êtres vous manquent et tout est dépeuplé #PekinExpress pic.twitter.com/p1H1Gfrdrl — 𝔅𝔬𝔲𝔩𝔢𝔱𝔱𝔢 🇬🇷 (@laureteil_) April 25, 2024

Ryad et Louison, c'est bel est bien fini, maintenant, on se concentre un peu et on retrouve les trois binômes restants: Romain, le coiffeur et sa cliente Laura👇🏽

Romain, le coiffeur et sa cliente Laura. Patrick Robert/M6

Jessica et Patricia, les collègues Corses👇🏽

Jessica et Patricia les collègues Corses dans Pékin Express. Patrick Robert/m6

Flavie et Jérémy, nos Suisses ( ou les «petits Suisses» selon la prod', mais c'est un peu gonflant comme surnom).

Flavie et Jérémy dans Pékin Express, saison 18. Partrick Robert/M6

Des défis WTF (et impossibles)

Vous pensez peut-être qu'on se répète, mais les défis de cette 18e saison de Pékin Express ont été probablement imaginés par un esprit retord. On commence par le défi le moins pervers, soit, porter un sac de riz de 35 kilos, mais percé avec plus ou moins de trous. Chacun y va de sa stratégie pour transporter le sac et éviter de perdre plusieurs kilos de riz en chemin, mais à ce jeu, on salue la grande inventivité de Flavie qui décide spontanément de mettre son visage sur l'un des trous pour éviter les fuites. Oui, oui, son visage.

mais….. euh Flavie comment ça on se fout la gueule dans le paquet de riz comme ça? cette plaie 🥹 #PekinExpress pic.twitter.com/L4EBARbn4U — caroline (@lipsofstyles) April 25, 2024

Le défi qui n'a vu aucune équipe se démarquer nous a fait penser à Koh Lanta👇🏽

les candidats de Koh Lanta actuellement en voyant tout ce riz perdu #PekinExpress pic.twitter.com/BtavjXeKua — Ayuki ✨ (@ayouki_) April 25, 2024

Et pour tous ceux qui ont jugé que ce n'était pas très malin de gaspiller un aliment pour une émission de télé, la production de Pékin Express a tenu à informer les téléspectateurs que le riz était impropre à la consommation.

Le second défi auxquels les candidats étaient confrontés est un jeu traditionnel vietnamien appelé Nom Con, la règle est simple: il s'agit d'envoyer un balot de riz dans un panier placé à 25 mètres du lanceur et perché à 6 mètres de hauteur...tout cela en ayant les yeux fermés (parce que c'était pas assez difficile comme ça). Les Twittos n'ont pas tardé à réagir.

mettre une balle de riz dans un filet situé à 25m de distance et 6m de haut LES YEUX BANDÉS ?? la prod ils veulent les abattre #PekinExpress pic.twitter.com/d9Z03Yh9bn — ⁷ (@_rom1rom2_) April 25, 2024

la légende dit qu’ils ont dû rallonger le tournage de deux jours suite à cette épreuve qui a durée 24h 💀 #PekinExpress pic.twitter.com/y4PeykpUoe — caroline (@lipsofstyles) April 25, 2024

L'épreuve a duré une éternité pour tous les binômes. Mais elle a été particulièrement pénible pour Romain, qui, après plusieurs heures de dur labeur, était à bout de nerfs.

«Cette mission, elle réunit la patience que je n'ai pas, la force que je n'ai pas et ‹être sous les ordres de quelqu'un›, c'est la chose que je déteste le plus au monde» Romain, à bout de nerfs.

Romain et Laura seront pourtant les premiers à terminer ce défi, mais au prix d'une grosse tension. Du côté de Patricia et Laura, on tente (aussi) de lancer le balot de riz le plus loin possible, mais rien n'y fait. Patricia n'a de cesse de le lancer soit à la verticale, soit en arrière.

via GIPHY Cela, c'est notre tête quand on voit le sac de riz filer à la verticale.

"A chacun de ses lancers, Patricia manque de se mettre KO"

MDR STÉPHANE 💀💀#PekinExpress pic.twitter.com/KjRdoocpoB — SelinaKyle🦇🧛‍♀️ (@leyna_aurelia) April 25, 2024

Laura Pausini, où es-tu?

Après ces défis pervers, les binômes doivent trouver l'hospitalité chez les locaux. Trouver un lit en ville n'est jamais simple. Du coup, Laura, voyant qu'elle a suscité la curiosité d'un jeune homme qui la prend pour une célébrité, décide de se faire passer pour la chanteuse italienne Laura Pausini.

«Il regarde sur Google, il croit que je suis une personnalité publique, je peux mettre Laura Pausini ou pas, ça marche?» Laura, qui tente le tout pour le tout.

Et la supercherie fonctionne, le binôme trouvera refuge chez l'habitant. Spoiler: on vous rassure, elle a quand même avoué au jeune homme qu'elle n'était pas la star italienne et il ne l'a pas mal pris. Nous, ça nous a fait bien rire.

"Tu penses que si on met Laura Pausini ça marche ?" 👀

Laura use de tous les stratagèmes pour réussir à se faire loger chez l’habitant ! #PekinExpress pic.twitter.com/pFOx7SPajJ — M6 (@M6) April 25, 2024

MDR Laura qui se prends pour Laura Pausini pour avoir une habitation et qui dit "Je vais devoir chanter fait chier" FOU RIRE 😂😂#PekinExpress pic.twitter.com/RhB4IlPrqw — SelinaKyle🦇🧛‍♀️ (@leyna_aurelia) April 25, 2024

Et nos Suisses alors?

Vous avez suivi toutes les aventures de Flavie et Jérémy, versé votre larme à leur première élimination. Vous vous êtes réjoui à leur retour, vous avez stressé quand ils ont trimballé le drapeau noir sans succès et vous avez hurlé de joie à leur victoire d'étape....et bien, prenez un mouchoir, car Flavie et Jérémy ont été éliminés aux portes de la finale! AUX PORTES DE LA FINALE!

Et le pire, vous connaissez le pire? Durant la troisième course, ils ont fini premiers et ont décroché l'amulette. Mais c'était sans compter l'échec à la première course qui les avait contraints à tirer une enveloppe noire...qui s'est avérée être éliminatoire (vous suivez?). Nos Suisses ont mis tout leur coeur à gagner cette troisième course, mais trimballaient déjà, mais sans le savoir, leur élimination.

Jeremy il n'a pas la main chanceuse ça me bute #PekinExpress pic.twitter.com/FyiD48sHNg — joffrey (@___joffrey) April 25, 2024

Se faire en fait éliminer sur un mauvais tirage d'enveloppe d'entrée, vraiment nuuuul !!! À quoi ça sert de se casser la tête à aller chercher le gain de l'étape, à ce moment ? V'là la finale de chez wich... avec un duo qui avait déjà été éliminé une fois, en plus🤦🏻‍♂️#PékinExpress pic.twitter.com/JLSNFHo4OV — Geoffre¥ ~M~ 🦁♊🎶 (@MicouGeo) April 25, 2024

Alors, oui, on a encore versé notre petite larme, mais pour de bon cette fois.

En pleurs, Flavie livrera ses premières impressions suite à son élimination.

«D’arriver jusqu’ici et de s’arrêter ainsi, c’est très dur mais je suis très fière de notre parcours. Je n’ai aucun regret, je suis heureuse d’avoir partagé tout ça avec Jérémy» Flavie

Voilà, c'est fini pour les petits Suisses, mais on vous donne rendez-vous pour la grande finale (ou la GRANDEEE FINALEEE, comme le dirait Laura Pausini), qui sera diffusée le samedi 4 mai. On sera dans notre canapé et on pensera toujours aux cameramen/women de l'émission.