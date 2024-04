Durant cet épisode, on a découvert des binômes toujours plus stratégiques.

«Enfoiré!» Ce candidat de Pékin Express a énervé tout le monde

Le Vietnam, enfin! Les quarts de finale de Pékin Express ont été diffusés jeudi soir, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les candidats sont désormais prêts à tout pour obtenir le pass pour la grande finale. Alliances, choix qui font mal, petites et grandes fourberies...les binômes ont dévoilé une facette plus stratégique que jamais. Et ça nous a même un peu énervés. On vous raconte.

Warning: cet article est une compilation de spoilers. Vous devriez le refermer si vous n'avez pas encore vu l'épisode diffusé ce 4 avril.

La semaine passée, en pleines vacances, je ne vous avais pas compté les péripéties de nos Romands de Pékin Express, qui ont eu pour délicate tâche de transporter une grosse casserole de thé dans la voiture d'un local dont les sièges arrière ont été ruinés, le tout sur des routes sinueuses, ou dans des brouettes percées.

Mais cette semaine, on n'a pas pu s'empêcher de jeter un oeil sur l'une des destinations qui fait le plus saliver les candidats: le Vietnam. Les quarts de finale se sont en effet déroulés dans le cadre magnifique de la baie de Ha Long. Il est vrai que son eau transparente, ses rochers et sa végétation luxuriante nous ont scotchés à l'écran. Rien que les paysages nous ont procuré énormément d'émotions.

Désormais, comme l'a bien expliqué le présentateur Stéphane Rotenberg, toutes les étapes sont éliminatoires, donc on ne rigole plus! Voilà qui n'est pas pour rassurer nos «petits Suisses», qui s'étaient ramassé une pénalité durant l'épisode précédent, en perdant leur duel final contre l'inépuisable Louison.

La pénalité en question? Quelque chose d'aussi léger qu'encombrant: à chaque fois qu'ils voudront trouver un chauffeur, Flavie et Jérémy devront gonfler... dix ballons. Quand on sait qu'il est déjà difficile de faire du stop en terre inconnue, les Romands devront encore faire patienter leur pauvre taxi provisoire en gonflant des baudruches sous ses yeux.

«On doit JUSTE gonfler dix ballons avant de monter» Flavie, qui se veut rassurante face aux chauffeurs potentiels.

Du Paddle et une épreuve de «goût»

On s'est ensuite régalé avec l'épreuve du paddle, notamment grâce à Ryad et Louison qui avaient bien de la peine à trouver leur équilibre. Séquence légendaire triggered!

Quant à Flavie, elle est restée fidèle à elle-même, encourageant Jérémy de façon toujours aussi volubile:

«On va démonter ce lac!» Qui lui dit?

Romain et Laura avaient une façon bien à eux d'avancer en paddle, notamment en nous offrant un petit numéro d'acrobates. Punchlines garanties!

«C'est comment entre mes jambes?» Laura, à Romain.

Cette harassante course sur l'eau avait une destination bien précise: le marché.

L'occasion pour la prod' de concocter une épreuve très «Koh Lanta». Les binômes ont eu pour tâche de manger une préparation locale - et passablement gluante: de l'oeil de poisson. Cru.

«On est dans horreur express» Bah alors Romain, on ne fait plus des acrobaties?

Pour les Corses, le plat est dur à avaler, mais ça passe.

«Un peu comme du caoutchouc (...) Les pupilles avaient du mal à éclater» Avait-on besoin de tant de détails? nan.

Pour nos «p'tits Suisses», ce fut une autre histoire. Surtout pour Jérémy, qui n'arrivait pas à faire passer le met à travers sa trachée sans relents. Le Valaisan a offert à la caméra une vraie soupe à la grimace, tandis que son envie irrépressible de vomir se lisait sur son visage. Mais comme toujours, il a pu compter sur sa compère, qui l'a houspillé pour qu'il engloutisse l'épreuve:

«N'aie pas peur, avale, je t'en supplie, Jérémy!» Flavie, déterminée, à Jérémy.

La tête de la souffrance. image: capture

Ryad est le candidat qui s'est clairement senti le plus à l'aise dans cette épreuve. Comme un poisson dans l'eau, il a tout gobé en une bouchée.

«Je vais les avaler, tu vas rien comprendre, je vais même pas les mâcher» Ryad, ou la fourchette de sept lieues.

Pour son binôme, Louison, c'était tout le contraire. Il faisait des bruits de truie à l'abattoir en avalant son amuse-bouche, produisant les renvois les plus sonores de toute son existence.

Ça a l'air horrible. image: capture

image: capture

On n'a pas pu s'empêcher de sourire lorsque le plus Marseillais des Inconnus, ayant trouvé un «taxi», a commencé à faire du «gringue» à la passagère. Et peu importe si celle-ci était en couple avec le chauffeur.

«C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer des buts» Ryad, la finesse.

«Je fais des ravages, même au Vietnam» Ryad, ce player.

Une stratégie énervante

C'est dans la séquence de la dernière course que nos nerfs se sont retrouvés en pelote. Les raisons de cet agacement? Ryad, qui a décidé de faire obstacle à sa façon aux binômes rivaux.

Pour le contexte, c'est Romain et Laura qui se sont qualifiés dans une épreuve d'endurance, et qui ont remporté un privilège bien mérité et très, trèèèès précieux: le drapeau rouge.

Pour rappel, si le porteur du drapeau rouge l'agite sous le nez d'un duo rival, ce dernier doit se mettre à l'arrêt pendant 15 minutes. Un bel atout pour gagner du terrain afin d'arriver premier.

Le coiffeur et sa cliente n'ont pas perdu de temps. Ils ont «flag» leurs rivaux dès le départ. Ryad ne l'a cependant pas entendu de cette oreille; il s'est tout bonnement placé devant la voiture des gagnants, les empêchant de partir avec une bonne avance. Alors que Louison tentait de raisonner son binôme, le bodybuildeur a simplement répondu:

«On s'en fout, on les bloque!» Ryad, en mode warrior.

«Ils veulent jouer, il n'y a plus de sentiment. Même avec un drapeau rouge, je ne me laisse pas faire et je ne me laisserai jamais faire» Ryad, la résistance.

Déjà, là, la moutarde nous est montée au nez: c'est quoi cette stratégie claquée d'ado frustré?

Ensuite, il a carrément décidé d'empêcher ses collègues corses d'embarquer dans un «taxi». Pour ce faire, il a commencé à hurler autour des voitures qui s'arrêtaient à leur hauteur, effrayant ainsi les pauvres chauffeurs.

«Je ne veux pas qu'elles prennent une voiture avant nous. Et j'ai une sale idée dans la tête» Ryad.

Si ce comportement n'a pas plu à nombre d'internautes, nous, il nous a carrément énervés. Ryad, si tu lis cet article un jour, sache que tu devrais écouter Louison: affaiblir les autres binômes ne grandira pas ta victoire! Par contre, il faut admettre que la stratégie est légale, et que dans la nature, tous les coups sont permis (enfin...presque).

De leur côté, voyant des voitures leur filer sous le nez, Jessica et Patricia n'ont pas pu cacher leur agacement, et ont eu des mots lourds à l'encontre de leur détracteur:

«Tu es dégueulasse, enfoiré! Enfoiré!»

«Putain, quel salopard! Il allait nous prendre» Patricia

«En même temps, dès que tu vois sa gueule, tu n'as qu'une envie, c'est de fuir» Jessica

«Sors (de la voiture), je te jure, je te casse la gueule ! Dégage de là Ryad ! Ça c'est antijeu, dégage» Jessica

«Il est complètement con» Patricia

Jessica est par ailleurs revenue sur cet épisode ce vendredi dans les colonnes de Télé-Loisirs:

«Je ne comprends pas ce genre de méthode. Qu'on soit dans un jeu, ok, mais ça manque de fair-play. On est tous sur un pied d'égalité, et je ne pourrais jamais faire ce genre de chose et pénaliser un autre candidat. On doit tous se respecter et pour moi, c'est anti-jeu»

Cette stratégie a divisé les internautes, créant ainsi deux équipes: les pro-Corses, et les pro-Inconnus.

Cependant, ce plan machiavélique n'aura pas mené les Inconnus bien loin; les Corses, arrivées dernières, se sont vengées en choisissant Ryad et Louison pour l'épreuve finale. Par ce choix, elles ont préservé Flavie et Jérémy pour la demi-finale. Yuhuuuu!

C'est évidemment le courageux Louison qui s'est collé pour la énième fois cette course du dernier souffle. GROS SPOILER: Il s'est cependant cassé les dents sur l'épreuve du casse-tête vietnamien.

Un binôme mythique éliminé

Résultat: Louison a connu son premier échec en course finale - et le plus douloureux, aux portes de la demi-finale. Quelle frustration pour ce joli binôme qui nous aura fait beaucoup rire tout au long de l'aventure!

En vrai, Louison nous a fait de la peine en revenant de son épreuve tout sanglotant.

«C'est fini, c'est qu'une fois dans la vie, et voilà!» Louison.

On a adoré le beau geste fair-play des Inconnus à la fin: ils ont donné leurs amulettes aux Corses, pour calmer un peu les émotions provoquées par les altercations sur la route. Et ça, c'est du beau jeu. Ryad: on t'aime, même si tu nous as un peu agacés durant cet épisode.

Les Inconnus, on ne va pas vous oublier de sitôt, vous avez fait un beau parcours.

Au final, les «petits suisses» sont en demi-finale, et cette dernière promet déjà de vraies montagnes russes émotionnelles.