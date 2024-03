Les binômes de Pékin Express 2024 Patrick Robert M6

«On va le finir ce pénis!»: les Romands de Pékin Express nous ont fait marrer

Un duo d'inconnus au top, des petits Suisses à la peine, une histoire de panda et une grosse surprise. On a regardé le 5 ème épisode de Pékin Express et on vous dit (presque) tout.

Plus de «Divertissement»

WARNING: cet article contient des spoilers. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, nous vous conseillons de fermer cet onglet.

Ils sont revenus en forme, j'ai nommé nos binômes de Pékin Express. Après l'élimination du duo des collègues corses (pour le résumé, c'est par ici 👇🏽), nous retrouvons les cinq binômes qui sont toujours en course. Au programme: des plats locaux délicieux, un mime hilarant et un gros moment d'émotion. Accrochez-vous.

Des bons plats locaux

Les participants rêvaient d'un petit déjeuner made in Malaysie, Stéphane Rotenberg leur a fait une jolie surprise. Tofu puant, oeufs de cent ans (puants aussi), des pattes de poulet et un pénis de taureau: ce sont les mets particulièrement raffinés qu'ont dû ingurgiter les binômes le plus vite possible. Autant vous dire que sur X, on s'est régalé.

Les Tweetos rigolent, mais il y a un candidat qui s'est démarqué durant cette épreuve, c'est lui👇🏽 , papy. Le baroudeur a mangé sans sourciller le pénis de taureau, le tofu qui pue et les oeufs fermentés. La grande classe!

Il n'a pas l'air comme ça papy, mais il peut avaler un oeuf de cent ans sans sourciller. patrick robert M6

Bon, dans cette épreuve, Ryad s'en est bien sorti aussi.

Un panga ou un manga?

La production de Pékin Express oscille entre le sadisme et les jeux pour enfants. On a été soulagé de voir (enfin) une épreuve que l'on qualifierait de mignonne. Les binômes ont dû deviner le mot affiché sur le front de son partenaire. Cela semble facile, sauf pour papy Patrick qui a un énorme trou de mémoire....serait-ce un panga, un manga ou un mango? Vous l'avez trouvé?

Du côté de Ryad, on a mis en place une drôle de tactique pour le jeu «Que suis-je?». Au lieu de poser des questions avant de faire des propositions de réponse, Ryad préfère dire un mot au hasard et tenter sa chance, qui sait. Sur un malentendu, cela pourrait marcher. On peut avoir de la chance. Les Tweetos hilares ne l'ont pas raté.

Et nos petits Suisses alors?

Flavie et Jérémie n'ont pas démérité, notamment lors de l'épreuve de la dégustation. On a pu découvrir une Flavie déterminée à manger le pénis de taureau, oui, oui.

On va le finir ce pénis! Flavie déterminée

L'épreuve de la dégustation a donné des cauchemars à notre binôme suisse. Jérémy a même failli verser (et vomir un peu, oups)!

«Je n'arrive plus à avaler» Jérémy au bord de la rupture

Il faut avouer qu'on n'a pas beaucoup vu notre binôme national durant cet épisode. En effet, malgré la tactique «please, please, please my friend» de Flavie, nos amis valaisans ont eu beaucoup de mal à avancer. Ils ont eu tellement de peine qu'ils ont même fini la première étape bons derniers! Cela ne les pas empêchés de profiter d'un magnifique coucher de soleil à Kuala Lumpur sur le bateau de leur hôte, comme quoi, il faut savoir se relaxer parfois.

Mais alors c'est quoi la surprise ?

Attention, spoiler!! On vous avait dit que cet épisode nous réservait une surprise, et bien, on a perdu Myriam et papy😢. Blessée à la cheville durant l'épisode 4, Myriam a poursuivi la compétition avec une attelle, mais cela n'a pas suffi pour soulager ses douleurs. Elle a décidé d'abandonner avant le duel final. Et comme l'épreuve était non éliminatoire (règle 45 bis alinéa 12, vous suivez?) et qu'il restait alors une place pour un binôme....la production a fait revenir nos collègues corses!!!! Youpi, on les adore!

Bon allez, on vous laisse avec un beau Panga, bisous!