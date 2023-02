Côté looks, il y a eu du bon comme du moins bon au Bafta 2023. keystone

Bafta 2023: les meilleurs, mais aussi les pires looks sur le tapis rouge

Les British Academy Film Awards, soit les Oscars britanniques, ont eu lieu ce dimanche à Londres. Voici les tops et les flops des looks sur le tapis rouge.

Les Bafta, c'est comme les Oscars, mais au Royaume-Uni. Cette cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 19 février à Londres, a notamment récompensé Cate Blanchett (Tar), Austin Butler (Elvis) ou encore Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin).

Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les looks des stars sur le tapis rouge. Une chose est sûre: les Bafta sont un événement chic (on est loin des looks moches des MTV Music Awards). C'est tellement un événement chic que Kate Middleton et le prince William y assistent chaque année (sauf s'ils doivent couper un ruban rouge à l'autre bout du monde).

Cette année, il y a eu de très belles tenues, mais aussi quelques ratés.

Voici le top & flop du red carpet:

Les tops 👍

HoYeon Jung

Une robe de princesse qui ne va qu'aux filles très minces. Image: AP Invision

Cate Blanchett

Pas étonnant de voir l'actrice dans les tops. Image: AP Getty Pool

Kate Middleton

Tout simplement renversante. Image: AP Getty Pool

Sara Sampaio

La robe lui va comme un gant, mais elle aurait pu être un peu moins froissée. Image: AP Invision

Michelle Yeoh

Rares sont les actrices à porter un pantalon sur le red carpet. L'actrice est d'une élégance rare. On ne peut que valider. Image: AP Invision

Julianne Moore

Heureusement qu'il y a le collier en diamants. Image: AP Invision

Sheila Atim

On dirait un rouleau de papier alu, mais un rouleau de papier alu chic! Image: AP Invision

Emma Thompson

Petit bémol sur les chaussures, mais sinon l'ensemble est superbe. Image: AP Invision

Cynthia Erivo

Wow! Quel style! Image: AP Invision

Ana de Armas

Elle a failli passer du côté des flops avec ce haut, heureusement la couleur de la robe et le make-up sont parfaits. Image: AP Invision

Jodie Turner-Smith

La robe brosse à chiotte peut être risquée, mais cette couleur et cette forme lui vont à merveille. Image: EPA

Anya Taylor-Joy

Cette fille est un ceintre, elle peut porter tout ce qu'elle veut. Image: EPA

Andreea Cristea

C'est ce qu'on appelle un fashion statement. Image: EPA

Les flops 👎

Lashana Lynch

Dommage, on voit les coutures du soutien-gorge et de la culotte car le tissu est trop fin. Image: AP Invision

Catherine Zeta-Jones

La robe style patineuse artistique, c'est so 2010. Image: EPA

Olivia Cooke

Une tenue pas à la hauteur de l'événement. Image: AP Invision

Madeleine Arthur

La couleur, la forme, le nœud, rien ne va. Image: EPA

Ellie Goulding

Où sont passés ses bras?!!! Image: AP Invision

Dylan

Qui a commandé un gigot ficelé? keystone

Geri Halliwell

Il y a un truc qui ne joue pas. La longueur peut-être. Image: AP Invision

Munroe Bergdorf

A-t-on besoin d'expliquer pourquoi cette tenu fait partie des flops? Image: EPA

Florence Pugh

On adore cette actrice, mais là, c'est over-design. Image: AP Getty Pool

Hayley Atwell

Elle a mis un drap autour de la taille et elle s'est dit, «let's go!» Image: AP Invision

Vera Wang

Hors sujet. Image: EPA

Jamie Lee Curtis

Ca me fait mal au cœur de dire ça, mais l'ensemble veste et robe en soie, ça le fait pas. Image: EPA

Lesley Paterson

Bonjour, non. Image: EPA

