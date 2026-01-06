Vidéo: youtube

Netflix exploite un étrange filon pour nous captiver

La série Ne t’enfuis plus n’invente rien, mais le fait plutôt bien. Cette énième adaptation d’un roman d’Harlan Coben par Netflix nous embarque dans un thriller pied au plancher, sans plus jamais nous lâcher. Efficace.

C’est peut-être ce qu'il nous fallait pour tenter de déconnecter quelques heures d’une actualité particulièrement anxiogène, en ce début d’année 2026. Et le succès tonitruant de cette nouvelle série le prouve sans doute. Comme un train qui surchauffe sur des rails à grande vitesse, Ne t’enfuis plus nous cale au siège dès les premières secondes: un SMS angoissant, une bande-son qui l’est tout autant, une jeune femme en détresse avec une guitare et un passage à tabac dans un parc, en plein jour. Une baston filmée par une passante et qui deviendra virale.

Le tout, en moins de cinq minutes.

On comprend très vite que Paige (Ellie de Lange) a disparu et que son père (incarné par James Nesbitt) est prêt à tout pour la ramener au bercail, quitte à se voir accusé du meurtre du petit ami de sa fille, Aaron Corval. Un thriller qui fonce à mille à l’heure et ne se contente pas d’égrainer une simple enquête policière.

De nombreux personnages, que l’on pense secondaires, viennent perturber le récit principal. Il y a, par exemple, cette mystérieuse détective privée qui kidnappe le chien de la patronne d’un restaurant vegan, avant de le lui rendre en prétextant l’avoir retrouvé. Ce jeune couple, aussi, constamment dans sa bagnole et passant ses journées à tuer des gens, selon une étrange liste.

Au beau milieu de tout cela, un binôme d’inspecteurs un poil caricatural qui, dans les premiers épisodes, se borne à suivre des indices qui sautent trop facilement aux yeux. Pour eux, tout accuse Simon Greene, le papa éploré de Paige, qui a coupé les ponts avec sa famille, aisée, en tombant dans la toxicomanie.

Logique, après tout: le petit ami semble être à l’origine du changement de comportement et de la descente aux enfers de la gamine. De quoi refiler des envies de meurtres à beaucoup de parents. Bien sûr, tout ne sera pas aussi simple.

Surtout, les différents petits récits marginaux vont peu à peu s’entrechoquer pour venir nourrir les deux grandes questions sans réponse: qui a assassiné Aaron Corval et où Paige peut-elle bien être? Dans un puzzle qui enfle à chaque épisode, les protagonistes vont d’abord se rendre compte que l’on ne connait jamais vraiment ses proches.

10e adaptation

Si la formule de ce nouveau thriller fonctionne, c’est avant tout parce que l’histoire originale a été torchée par un maître du genre, l’écrivain britannique Harlan Coben. Ensuite, en y injectant un rebondissement à chaque fin d’épisode, le cinéaste Danny Brocklehurst s’assure l’endurance du public, scotché à l’écran et incapable de lâcher l’affaire.

Une recette qui ne réinvente pas le genre, mais se montre suffisamment haletante et bien ficelée pour tenir jusqu’au bout.

Et Netflix l’a bien compris, puisque Ne t’enfuis plus n’est autre que le 10e (!) roman d’Harlan Coben adapté par la plateforme de streaming. Un filon plutôt malin, même si l’industrialisation assumée de la plume d’un roi du best-seller ne laisse pas beaucoup de place à l’originalité ou à l’audace.

La série, britannique elle aussi, est efficace. Point.

Et, à dire vrai, surtout cette semaine, on n’en demandait pas beaucoup plus.