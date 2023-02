David Beckham avait un truc à dire à cette centenaire

Les soignants lui ont organisé une soirée sur le thème de David Beckham et c'est ainsi que la star a découvert sa fan et lui a envoyé le message ci-dessous. Un moment touchant qui ne pourra que vous humidifier les yeux.

On a demandé à ChatGPT d'écrire 30 vannes sur les Suisses et c'est lunaire

Piqué et Clara Chia officialisent et les fans de Shakira sont en feu

L'ex-star du foot a publié une photo montrant explicitement où en est sa relation avec Clara Chia ce qui n'a pas plus aux fans de Shakira.

Si je vous dis Shakira, Gerard Piqué et Clara Chia, ça vous parle? Et bien ça devrait. Depuis plusieurs jours, les tabloïds tout comme les réseaux sociaux s'arrachent leur histoire: en résumé, Piqué a trompé Shakira, avec Clara Chia, qui l'a découvert grâce (ou à cause) d'un pot de confiture. Et comme tout bon artiste qui se respecte, Shakira s'est vengée en chanson. La vidéo, publiée sur YouTube il y a deux semaines, compte aujourd'hui 205 millions de vue.