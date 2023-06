Kim Kardashian, 42 ans et sa fille aînée North, 10 ans. instagram

Bienvenue au luxueux anni de North, 10 ans, fille de Kim Kardashian

Quoi? Vous n'avez pas eu un minibus pour vous et vos amis ainsi que des cadeaux personnalisés par vos marques préférées pour vos 10 ans?!?

Vous ne vous en souvenez sûrement pas, mais votre 10e anniversaire s'est probablement passé ainsi: un gâteau trop sucré, des ballons que vos parents se sont crevés à gonfler pour que finalement vous les pétiez et des cadeaux qui vacillent entre poupées Barbie et jeux de société. Mais quand on est la fille de Kim Kardashian, sa fête d'anniversaire se doit d'être inoubliable.

La maman de North n'a pas organisé une simple party dans son jardin avec des verres en plastique et des guirlandes en papier... ou pire, dans un parc public (quelle horreur). L'événement a eu lieu au Beverly Hills Hotel, le luxueux et iconique hôtel où Marylin Monroe avait un bungalow. Pour vous donner une petite idée de l'endroit, les matelas des chaises longues de la piscine sont signés Christian Dior.

Ah bon? Vous n'avez pas loué un luxueux minibus pour vos 10 ans?? tiktok

La fête de North avait des airs de bachelorette party à l'américaine avec du rose et des girls qui crient sans cesse à vous décrocher un bouchon de cérumen. North a partagé la vedette avec une amie à elle nommée Eva. Il s'agissait en fait d'une pyjama party où les deux stars de la soirée ainsi que leurs invitées portaient toutes le même ensemble rose bonbon. How cute!

Ah bon? Vous n'avez pas reçu des dizaines de paires de baskets Nike pour vos 10 ans??

Tout a été documenté sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, sur le compte Instagram «Kim and North» suivi par 16 millions de followers. Et que voit-on? Eh bien que North et Eva ont eu la chance d'être «sponsorisées» par Visions Studio, un magasin de sneakers à Los Angeles. On ne sait pas s'il s'agit d'un partenariat, mais il y avait carrément des sacs personnalisés avec leurs noms dessus (vous n'avez pas eu ça, vous?). En plus de recevoir un tas de baskets Nike, on leur a offert des produits Supreme et des figurines Bearbrick qui coûtent entre 150 et plusieurs milliers de francs.

Ah bon? Vous n'aviez pas un plafond de ballons pour vos 10 ans?? Image: capture d'écran tiktok

Ça, c'est pour le côté street. Pour le côté «petite fille», il y avait aussi un tas de marchandising Hello Kitty. Chacune de ses copines a dormi dans un petit lit aux draps couleur lilas avec une tente en guise de tête de lit et chacune est repartie avec un panier bien garni de peluches, de vêtements et de bonbons.

Ah bon? Vous n'aviez pas un gâteau d'anniversaire à plusieurs étages pour vos 10 ans?? tiktok

Côté bouffe, on a aperçu des plateaux de fromages et de charcuterie, mais aussi un gâteau façon wedding cake argenté follement décoré comme s'il s'agissait d'un bijou. Décidément, North et nous, nous ne venons pas de la même planète.

