Visite guidée de la maison à 16 millions de DJ Khaled

A ce prix-là, les futurs propriétaires récupéreront le mythique placard à chaussures de DJ Khaled – d'une surface plus de 90 mètres carrés – pouvant contenir 500 paires de baskets. Le manoir comprend également cinq chambres à coucher, sept salles de bains, une salle de cinéma, un terrain d'un demi-hectare, trois lustres en or 14 carats ornés de cristaux Swarovski, une piscine et un quai pour un bateau.

Fermez les yeux et imaginez: vous vous réveillez le matin dans une énorme maison avec la mer à perte de vue et, à l'horizon, les buildings caractéristiques de Miami.

Travis Kelce se confie sur ses projets et sa relation avec Taylor Swift

Le footballeur américain et petit ami de Taylor Swift a lâché quelques infos concernant ses projets avec ou sans la chanteuse américaine.

Il vient à peine de revenir des Bahamas où il a passé des vacances bien méritées avec Taylor Swift... vous savez, celle qui vient d'entrer dans la liste des milliardaires de Forbes et qui vient de battre un nouveau record en recevant son 11e titre d'Artiste de l'année aux iHeart Radio Awards. Cette Taylor Swfit là. Et bien comme désormais Travis Kelce est son petit ami, il s'est prêté au jeu de l'interview en répondant aux médias américains People et Hollywood Reporter. Il a parlé musique, sport et bien évidemment de sa relation avec la chanteuse américaine, ce qui (ne nous voilons pas la face) intéresse vraiment les gens.