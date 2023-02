Cette chanson est sous-cotée, c'est dommage. Image: dr

Vous avez 42 millions? Offrez-vous la villa de Jennifer Lopez đź’¸

Vous avez des bas de laine bien remplis? Vous ne savez pas qu'en faire? Vous avez besoin de soleil? Ne cherchez plus, on a ce qu'il vous faut: le manoir de Jennifer Lopez, Ă Bel-Air, est Ă vendre.

Vous cherchez un charmant petit pied-à -terre en Californie? Oh mais darling, on a ce qu'il vous faut! Jennifer Lopez se sépare de son charmant manoir de Bel-Air, à Los Angeles, pour un prix presque dérisoire: seulement 42,5 millions de dollars. Certes, la star, qui avait acquis la propriété en 2016, tente de faire un bénéfice: elle en demande 14,5 millions de plus que lors de son achat. Vous n'allez pas chipoter pour si peu?!

J.Lo et Ben Affleck, qui avaient prévu de vivre ici, ont finalement décidé d'acquérir une nouvelle maison. Ben a d'ailleurs déjà vendu sa garçonnière de Palisades.

Mais n'ayez crainte, ils ne sont pas à la rue: les Bennifer possèdent encore un penthouse à New York, un domaine en Géorgie (en vente pour 8,9 millions, une affaire), un manoir dans les Hamptons et un petit cottage dans Encino, un quartier de LA.

Ça ressemble à quoi?

Calm down, darling, on y vient. La propriété, construite en 1940, est décrite comme un «refuge de campagne français» (on développera ce point au moment d'arriver dans la cuisine). Neuf chambres, treize salles de bain, une salle de cinéma, un fitness, une piscine, un amphithéâtre extérieur et même un coin pour griller des marshmallows. Et tant d'autres petites merveilles qui justifient parfaitement le prix, I swear.

Et voilĂ la charmante demeure californienne de J.Lo! N'est-elle pas a-do-rable?

C'est encore plus beau de l'autre côté. carolwood estates

Le salon, haut de plafond, est un appel à la décontraction. Un appel à enlever ses chaussures, aussi, avec ce tapis et ces canapés clairs.

So luminous! carolwood estates

C'est très beau sous cet angle également. Sauf cette lampe en forme de virus du Covid, I know, mais il y a un grand garage, vous pourrez aller la balancer là -bas dès que Jenny from the block aura quitté les lieux.

Vous pouvez garder le piano. carolwood estates

L'une des treize salles de bain! N'est-elle pas une invitation au voyage, avec ce joli meuble en véritable bois d'arbre et cette verrière qui donne directement sur des fauteuils extérieurs?

Verre + bois = love. carolwood estates

La cuisine, avec l'explication du pourquoi du comment du «refuge de campagne français»: vous voyez cette vieille planche où il est écrit «au fidèle berger»? Pensez-vous que les Bennifer ont une passion secrète pour les moutons, la fêta et le Brebiou?

Team Brebiou. carolwood estates

Passons à l’amphithéâtre. Ne vous fiez pas à son côté néo-hippie, c'est à cause des nombreux coussins de couleurs différentes. Imaginez-les en beige. Ou en gris. Ou mieux: en grège. N'est-ce pas merveilleux?

Ils reprennent les housses de coussins, pas d'inquiétude. carolwood estates

Et ici, le coin de la terrasse pour griller des marshmallows. Rien de bien zadiste, on n'est pas en forêt avec des cervelas Prix Garanrtie. Comme vous pouvez le constater, tout est bien carré. Une ode à la symétrie.

Fire! Fire! carolwood estates

À propos de choses bien carrées, avez-vous jeté un œil à la piscine? Oh mais Darling, c'est une merveille!

Carré. carolwood estates

Vous préférez la nature? Cette charmante propriété a ça à offrir aussi: un lac privé afin de ne pas devoir se taper une plage de Cully un samedi après-midi.

Si seulement les plages au bord du LĂ©man Ă©taient aussi... vides d'enfants hurleurs. carolwood estates

Il fait moche? Foncez donc dans le cinéma privé du manoir! Mais voyons darling, pourquoi s'infliger le Flon à Lausanne pour aller chez Pathé quand on peut regarder des films en 4K à la maison?

Oui, ce sont des affiches des films avec J.Lo qui ornent les murs. Melon. carolwood estates

Pour vos soirées sextoys ou partylite, ce petit salon à l'ambiance intimiste saura offrir une insonorisation parfaite. Vous pourrez glousser à pleins poumons, personne ne vous entendra crier «JE VEUX LE LAPIN ROSE QUI VIBRE HIHIHI!».

Ça fait beaucoup de bois, quand même. carolwood estates

Un coup de mou? Ou simplement besoin de vous remettre en forme avant d'aller vous produire à la mi-temps du Super Bowl? Ce fitness est mieux équipé que celui qui se trouve dans votre centre commercial local. Et il a l'avantage (ou l'inconvénient) d'être sur place. Plus d'excuse.

No pain, no gain. carolwood estates

Cette maison n'est que verrières, c'est une merveille, n'est-ce pas? Il faut juste changer tous les luminaires, mais sinon, il n'y a plus qu'à poser ses bagages!

Une merveille, on l'a dit, ou pas? carolwood estates

Permettez-nous d'insister sur les luminaires. Il n'y a, à part ces affreuses suspensions, aucun vice caché dans cette maison, parole d'agent immobilier.

Mmhh... carolwood estates

Sur une dernière suspension étrange, admirez l'une des chambres du manoir. Et ne vous inquiétez pas, Jennifer et Ben repartent avec leurs peaux de bêtes.

Mettez juste un tapis, ça fait un peu vide, là . carolwood estates

