Les meilleurs moments du procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard

L'ex-couple d'acteurs s'affronte depuis maintenant plus de dix jours dans un procès pour diffamation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les échanges regorgent de pépites.

Johnny Depp nous a pour l'instant offert les meilleurs moments de ce procès. Les extraits de ses différents témoignages régalent le monde entier et en particulier les réseaux sociaux. Et cerise sur le gâteau, on a les vidéos.

Vous ne savez pas de quoi on parle? Par ici 👇 People Johnny Depp et Amber Heard à nouveau devant la justice

«Vous êtes plus imposant qu'Amber Heard, physiquement, est-ce correct?», demande l'avocat à Depp. Et la réponse de ce dernier est magique. Mais pas aussi magique que la réaction d'Amber Heard.

«Ce n'est pas ce que je dirais»

Interrogé sur son envie de voir Amber Heard faire du cinéma, Johnny Depp assure avoir plutôt aidé sa carrière:

«Comment pensez-vous qu'elle a eu son rôle dans Aquaman?»

Johnny Depp ironise lorsqu'il répond à l'avocat qui lui demande, pour la quatrième fois, s'il a bien signé un document:

«Vous parlez du même document que j'ai déjà signé 3 fois?»

L'acteur manie aussi l'humour quand l'avocat de son ex-femme tente, en vain, de prouver son alcoolisme:

«N'est-ce pas l'happy hour à tout moment?»

«Une ‹mega› pinte?»

Johnny Depp s'agace, des questions répétitives des avocats de son ex-femme qui lui demande à de multiples reprises s'il lit correctement ses messages:

«Oui, vous continuez à les lire correctement»

Sans cesse interrompu par les avocats d'Amber Heard pour «hearsay», en français «ouï-dire», l'acteur s'en sort avec une pirouette:

«Ouï-dire, j'imagine?»