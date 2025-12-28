En espérant que vous n'ayez pas à tricher pour juger de vos connaissances royales. watson/getty

Quiz

Avez-vous bien suivi l'actu royale en 2025? Faites le test

Pour la famille royale britannique, l'année 2025 a été rythmée par son lot de drames, lourdeurs protocolaires, petites joies et gros drames. Si vous nous avez lu assidûment, vous connaissez forcément le prix d'une confiture de la duchesse Meghan ou les détails des déboires de Charles III: testez-vous pour voir.

Plus de «Divertissement»

Après une année 2024 catastrophique, 2025 s'est révélée un poil plus sereine pour les Windsor. Enfin, «sereine»... Nous avons quand même assisté à la destitution pure et simple d'un prince, ce qui n'était plus arrivé depuis 1917 - lorsque le prince Charles Edward, duc d'Albany, avait perdu son duché britannique pour avoir combattu aux côtés de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.

Sans parler des autres actualités qui ont rythmé ces douze derniers mois! Douze mois que watson a suivis avec passion.

Et vous? Voici notre quiz pour le savoir.

20 questions Avez-vous bien suivi l'année 2025 de la famille royale britannique? L'année 2025 des Windsor n'a aucun secret pour vous? C'est ce qu'on va voir!

Alors? Bien réussi? Tout raté? Dites-nous tout en commentaire.

Et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures royales!