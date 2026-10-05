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Naomi Campbell a dû se résoudre au pire à Paris

En retard pour un défilé à Paris, Naomi Campbell s’est résignée à prendre un vélo Lime ce week-end, qu’elle a méticuleusement désinfecté en gants de latex avant de galérer à pédaler en escarpins Chanel.

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Que fait-on quand on est une personnalité archiconnue de la mode, et qu'on est embêtée car on a rendez-vous à un défilé, mais qu'on est bloquée par des manifestations? Dans un véritable monde de divas, on fera appel à son taxi volant. Au pays des Winx, on sortirait son backpack bordé d'or et on survolerait toute la vile plèbe d'un air blasé.

Mais pas Naomi Campbell, qui vit dans la même réalité que nous autres (avec un compte en banque certainement mieux garni), et qui a bien eu de la peine à trouver une solution glamour pour circuler dans l'Hexagone en pleine Fashion Week..

Le mannequin de 56 ans s'est donc rabattu sur une option sur laquelle nul n'aurait jamais parié: un simple vélo Lime. Mais bon, soyez rassurés: la belle n'a pas enfourché son vulgaire vaisseau sans précaution.

Dans une petite vidéo que son équipe a filmée et qu'elle a elle-même postée sur son compte Instagram, l'on peut apercevoir l'ex-Ange de Victoria's Secret frotter de façon frénétique la selle et le guidon de sa monture de fortune. Cerise sur le look, la star avait enfilé des gants en latex bleus - d'un chic absolu pour sa séquence de cyclisme improvisée-, et tenait un vaporisateur aussi fermement qu'une influenceuse son Lady Dior à Monaco.

Allez savoir ce qui est le plus incongru dans l'histoire: le fait que Naomi, qui se dit elle-même hypocondriaque et qui ne se balade jamais sans lingettes antibactériennes, récure sa monture comme si sa vie en dépendait, ou son bodyguard, qui la suivait à quelques pas, portant son sac Birkin en crocodile d'une valeur de 93 000 francs.

Au passage, l'entreprise Lime a joui d'une petite pub, puisque la star l'a taguée, légendant:

«Je suis bloquée à Paris, je suis coincée, je suis prise au piège entre les manifestations, je n'ai donc pas d'autre choix que de prendre le vélo»

Une fois en selle, notre reine des podiums a bien failli perdre de sa superbe. Traverser la capitale à coups de pédales s’est avéré bien plus périlleux que de fouler un catwalk glissant. Et pour cause: la star arborait aux pieds une paire d’escarpins Chanel noirs et or, guère adaptés à la mobilité douce.

«D’accord, c’est parti, lance-t-elle dans sa vidéo. En vrai, je ne sais même pas si je sais encore faire du vélo, ça fait des années que je n’en ai pas fait à part sur un vélo d’appartement!»

Secouée par le bitume parisien et oscillant sur son engin, la Britannique s’est empressée de passer un savon à son staff:

«Oh mon Dieu, ce n’est pas vrai! Mais où sont mes baskets? Je voulais porter mes baskets aujourd’hui et vous m’avez dit de mettre des chaussures de ville!»

En guerre contre les germes

Si la scène prête à sourire, cette manie du pschit désinfectant ne date pas d'hier chez la quinquagénaire. La star mène en effet un combat acharné et de longue date contre les microbes.

Durant la pandémie de Covid-19, elle avait déjà fait sensation en débarquant dans un aéroport vêtue d’une combinaison intégrale de protection biologique hazmat, complétée d'un masque, de gants et… d’une écharpe Burberry à près de 3000 francs.

A l’époque, une vidéo de cinq minutes la montrant en train d'astiquer frénétiquement chaque centimètre carré de son siège de première classe avait fait le tour du Web. Naomi y expliquait très sérieusement nettoyer ainsi le moindre avion dans lequel elle montait, privé comme commercial, persuadée que cette routine drastique était la seule chose qui lui évitait de tomber malade en voyage.

Si vous aviez manqué cette séquence👇

Une discipline de fer qui s'applique désormais, manifestement, jusqu'aux vélos en libre-service.

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(jod)