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On a trouvé le défilé le plus bizarre de l'année

La marque Matières Fécales a marqué la Fashion Week en investissant la place de la République. Retour sur un show hors norme qui a fait trembler la capitale et apparement captivé Rihanna.

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Ce 28 septembre 2026, la Paris Fashion Week a de nouveau été le théâtre d’un spectacle hors du commun. La marque de mode avant-gardiste Matières Fécales a fait sensation lors de son dernier défilé. L'événement s'est déroulé en plein cœur de la capitale, sur la place de la République.

Derrière ce nom volontairement choc se cache un duo de créateurs canadiens. C'est leur façon de dénoncer avec ironie la surconsommation et les dérives de l'industrie de la mode.

La marque sait y faire 👇

Présenté en plein air, ce show spectaculaire dévoilait leur collection Printemps-Été 2027. Entre silhouettes mutantes et esthétique futuriste, l'événement n'a laissé personne indifférent. A commencer par Rihanna, dont la présence a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

(jc)

Découvrez la vidéo du défilé 👇