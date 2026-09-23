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Le défilé de Diesel est parti en débauche totale à Milan

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Ce défilé est parti en «débauche» inattendue

Des lumières rouges, une musique envoûtante et, soudain, la température qui monte d'un cran. Pour son dernier show chez Diesel, Glenn Martens a imaginé une fête fiévreuse et incontrôlable où personne ne s'attendait à voir la nuit déraper ainsi.
23.09.2026, 14:5223.09.2026, 14:55
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

A l'occasion de la Fashion Week de Milan, la marque Diesel a marqué les esprits avec le tout dernier défilé signé par son directeur artistique Glenn Martens. Pour célébrer cet ultime tour de piste après six ans à la tête de la maison, le créateur belge a choisi de brouiller totalement les frontières entre spectacle et réalité.

Les spectateurs ont été plongés au cœur d'un décor reconstituant un club baigné de lumières rouges sensuelles. Infiltrés au milieu du public, 200 artistes et performeurs du collectif marseillais (LA)HORDE ont créé un chaos joyeux et provocateur.

Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week

Sur une relecture envoûtante et chargée de gémissements du titre Love to Love You Baby de Donna Summer, les artistes se sont livrés à une véritable démonstration de désir et d'hédonisme. Comme le souligne WWD, ils ont dansé, fait de la pole dance, headbangé, avant de s'embrasser langoureusement ou de se tordre d'extase.

Cette performance immersive a rapidement fait monter la tension, plongeant la salle dans une ambiance de débauche où la proximité et les caresses intimes l'emportaient sur tout le reste. Le média américain note d'ailleurs qu'il était difficile de se concentrer sur les derniers looks tant le show sensuel captivait l'attention.

Le denim au cœur du spectacle sensuel

Comme le rappelle L'Officiel, malgré la puissance subversive de la performance de la horde, la mode n'a pas été effacée. Au contraire, l'esthétique déconstructiviste de Glenn Martens s'est parfaitement mariée avec l'atmosphère moite du défilé. Au fil du passage des mannequins, les tenues sont devenues de plus en plus dénudées, composées de coupes ultra-courtes, de sous-vêtements apparents et de pièces en trompe-l'œil.

Comme l'écrit WWD, des modèles masculins huilés vêtus de micro-shorts côtoyaient des silhouettes arborant des robes quasi nues, du tailoring froissé ou des découpes audacieuses révélant la peau. Pour boucler ce chapitre mémorable, la mannequin Ella Snyder - qui portait la toute première création de Glenn Martens pour Diesel - est apparue dans le look final.

Le créateur quitte ainsi la maison en réaffirmant l'ADN de la marque: une célébration de la liberté, du corps et de l'excès.

(jod)

Le show explicite de la marque Diesel a scotché tout le monde 👇

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