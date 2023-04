Vidéo: watson

«Schwarzie» en avait marre, alors il a pris sa pelle

Arnold Schwarzenegger a pris la peine de réparer lui-même un nid-de-poule qui dérangeait son voisinage.

Mister Univers, acteur, ancien gouverneur de Californie et également employé municipal, Arnold Schwarzenegger est multitâche et il nous le fait savoir.

Dans une vidéo partagée sur son compte Twitter et Instagram le 11 avril, on peut voir Schwarzy armé d'une pelle et donner de sa personne pour réparer un très grand nid-de-poule qui dérangeait le voisinage depuis plusieurs semaines dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles. Car comme le dit si bien Arnie dans sa publication:

«Je dis toujours qu’il ne faut pas se plaindre, mais agir. Et voilà le travail» Arnold Schwarzenegger Twitter

Alors qu'ils sont en train de combler le trou avec du goudron, une automobiliste prend même la peine de remercier l'ancien gouverneur et son équipe (composée de trois copains).

Un porte-parole de Schwarzy a déclaré l'Associated Press que les habitants de Brentwood avaient demandé à plusieurs reprises que des travaux soient entrepris dans leur quartier. Los Angeles connait des problèmes récurrents de voirie. D'après le LA Times, le bureau des services de voirie a reçu près de vingt mille demandes en ce sens depuis le mois de décembre.

Arnold Schwarzenegger était qualifié pour cette tâche puisque l’acteur a une vraie expérience dans le bâtiment. Lorsqu’il est arrivé aux États-Unis en 1968, il avait monté, avec son ami le culturiste italien Franco Columbu, une entreprise de maçonnerie du nom d'European Brick Works. Autant dire que malgré ses 55 ans, la truelle, ça le connait.



