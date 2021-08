Divertissement

Le fils de Tom Hanks fait une vidéo anti-vax ultra gênante

Chet Hanks a posté une vidéo anti-vax sur Instagram et on comprend mieux pourquoi son père parle peu de lui.

On vous avait déjà présenté ce drôle d'énergumène. Chet Hanks, plus communément appelé: le fils de Tom Hanks, a encore frappé de sa gênance. Il a posté mardi 10 août une vidéo sur Instagram où on le voit hurler si fort qu'il m'a décroché un bouchon de cérumen (j'avais mes écouteurs, c'est pour ça). Il dit, en gros, qu'il ne se fera jamais vacciner et qu'il n'a jamais eu le covid. «C'EST QU'UNE GRIPPE, OK!»

N'hésitez pas à baisser le son si vous regardez cette vidéo

Pourquoi je vous parle de cet être plein de rage? Parce que c'est le fils de Tom Hanks, l'acteur trop sympa, respecté, respectable et comme je l'ai écrit dans un autre article, la pomme est tombé loin de l'arbre. (Oui je recycle mes vannes).

Ironie de l'histoire, ses parents ont eu le covid. Ils ont fait partie des premières célébrités à être atteintes du virus en 2020. Dans une interview pour The Guardian, Tom Hanks a raconté que sa femme avait perdu le goût et l'odorat, qu'elle avait eu beaucoup de fièvre et de sévères nausées. Depuis, l'acteur fait partie de ceux qui défendent bec et ongles les mesures sanitaires.

Dans une interview pour Reuters, il a dit: «Portez un masque, lavez-vous les mains, gardez les distances sociales. Si vous ne pouvez pas faire ça, je n'ai pas beaucoup de respect pour vous.» On ignore si cette phrase s'applique aussi aux membres de sa famille.

Après avoir regardé en détails le compte Instagram de Chet Hanks, tant de questions se bousculent dans ma tête: ce fils a-t-il toujours existé ou l'ont-ils adopté à l'âge de 30 ans? Ou est-ce qu'ils l'ont enfermé dans le sous-sol de leur maison pendant plusieurs années? Comment ça se passe à Thanksgivings? Tant de questions sans réponse.

L'une des vidéos gênantes de Chet👇

Vidéo: watson

