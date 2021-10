La distinguée Maeva Ghennam est de la partie.

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi sur Instagram, à Rome ou chez le coiffeur? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi acides que les bonbons pas chers qu'on reçoit à Halloween.

Maeva Ghennam

Une influenceuse «exemplaire».

«J'ai récupéré mon compte Instagram, haaaaan, ça m'avait tellement manqué, c'est tellement toute ma vie, Insta, haaaaan!» J'ai rien inventé, c'est Maeva Ghennam qui le dit en story. La bimbo est de retour après une longue suspension de son compte (deux semaines). Désormais, l'influenceuse promet d'être exemplaire. Pas pour préserver la santé mentale d'autrui, mais pour ne plus se faire confisquer son joujou. Elle le démontre, quelques heures plus tars, en partageant du contenu de qualité: un clash entre elle et une autre tarte influenceuse, où elles se comparent mutuellement à des chiottes.

Angelina Jolie

Bad (fake) hair day.

Mais que s'est-il passé sur le red carpet de la première du film Eternals, à Rome, dimanche? L'actrice a démontré que ça n'est pas parce qu'on est rich and famous qu'on ne peut pas rencontrer quelques soucis d'extensions comme le commun des mortels. Page Six a enquêté et interviewé Priscilla Valles une spécialiste des extensions de stars, et son analyse est vraiment très très très impressionnante. «Les rajouts sont mal placés.» Ah ouais, dingue. Merci Madame.

Qui porte le mieux le foirage capillaire, Angelina Jolie ou cette illustre inconnue dans la rue?

Chris Brown et Ye

Bad hair cut.

Le cheveu, un sujet qui fait débat chez nos amis les peoples. Chris Brown s'est moqué de la nouvelle coupe de Kanye West, qu'il faut désormais appeler juste «Ye» (ou juste ne pas l'appeler, c'est selon). Le rappeur a publié plusieurs mèmes sur Instagram, dont un sous-entendant que c'est Stevie Wonder lui-même qui aurait tondu Ye de manière approximative.

Parallèlement, je vous ai mis mon top 3 des coupes de Chris Brown qui ressemblent le plus à des pastilles pour le lave-vaisselle.

De gauche à droite, Finish Powerball all-in-one / Tablette Prix Garantie / Pastille bio lavande

Drake

Question de timing.

Quand vous, vous organisez une soirée superhéros, vous suppliez vos potes de jouer le jeu, et vous vous retrouvez avec une Harley Quinn et trois Batman qui sirotent des bières tièdes avec une pizza. Drake, lui, fête son anniversaire en lançant une soirée «Narcos». Avec des projections de Pablo Escobar et de la (fausse?) cocaïne pour faire joli. En terme de timing, nickel: plus ou moins en même temps que cette charmante fiesta, on arrêtait Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, plus grand narcotrafiquant depuis... Pablo Escobar. Coïncidence?

ABBA

C'est (enfin) fini.

Leur come-back était attendu depuis 1982. Pas par tout le monde, mais disons, c'est en 1982 que le groupe avait entamé une pause, qui aura duré presque 40 ans. Il y a quelques mois, le retour de Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus avait fait grand bruit. Sons inédits, hologrammes, concerts, la totale. Mais selon Benny Andersson, cette fois, «c'est fini». Enfin, pas pour tout de suite: la fin d'ABBA va commencer après une tournée en 2022.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, c'est fini...

Qui suis-je?

Elle est facile (à deviner).

Je suis une actrice et j'ai eu l'audace de défendre mon personnage de Parisiano-américaine fan de bérets et de cwoissants, qualifiant cette femme d'«optimiste, brillante et pétillante», je suis, je suiiiiis...?

En bref:

Grosse ambiance.

Gigi Hadid et Zayn Malik ne sont plus ensemble car ce dernier aurait frappé la mère de Gigi, Yolanda Hadid, ce qu'il nie.

Mais comme il faut terminer sur une liste, voilà un premier point.

Et un autre.

C'est tout! Amusez-vous bien à Halloween, soyez aussi gênants que nos amies les stars et brossez-vous bien les dents après avoir ingurgité plein de trucs trop sucrés.

Deux exemples en un de la gênance à Halloween, c'est cadeau!

