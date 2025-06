Voici les poses les plus improbables de l'histoire de l'Eurovision

Malgré ce contretemps vestimentaire, Hazel Brugger a été largement saluée pour sa prestation. La Suissesse, qui avait moins d’expérience en direct que ses deux collègues, a conquis de nombreux téléspectateurs par son humour et sa spontanéité.

La robe qu’elle portait ce soir-là était une création du designer suisse Kevin Germanier, connu pour ses tenues écoresponsables fabriquées à partir de matériaux recyclés. Pendant sa course vers la scène, les collants de la comédienne ont glissé jusqu'à ses chevilles – sans qu’elle ne s’en rende compte. Peu après le direct, elle a ressenti un inconfort; pendant un instant, elle a cru s’être «fait pipi dessus».

L’humoriste, qui co-animait l’événement aux côtés de Sandra Studer et Michelle Hunziker, a révélé avoir eu un petit souci vestimentaire lors de la deuxième demi-finale. C’est dans la nouvelle émission Till Tonight de la chaîne allemande ZDF qu’elle est revenue sur sa mésaventure.

