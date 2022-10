Vidéo: extern / rest

Les Kardashian sans chirurgie esthétique, ça ressemble à ça

Un groupe de streamers a utilisé l'intelligence artificielle sur plusieurs des membres de la famille Kardashian-Jenner. Ils ont posté une vidéo devenue virale sur TikTok.

C'est un secret de Polichinelle: les Kardashian ont la main lourde avec la chirurgie esthétique. Alors qu'on suit leur vie palpitante sur Hulu ou Disney+, on ne les voit jamais aller se faire enfoncer des aiguilles dans le visage. Or, si certaines ont la même tête depuis 10 ans, ce n'est pas grâce au jus de citron tous les matins.

En juillet, Kim racontait «en toute honnêteté» au magazine Allure n'avoir jamais fait de filler... juste un peu du botox au niveau du front, mais elle affirmait qu'elle s'était calmée. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu...

Kylie, celle dont le visage fait le plus parler dans les médias et sur les réseaux sociaux, a longtemps nié avoir modifié ses lèvres, un gros complexe depuis son adolescence. Elle a finalement admis qu'elle avait modifié sa moue en 2015. Quant à Khloé, elle a parlé publiquement de sa rhinoplastie.

Que le nez! Le reste, c'est naturel. instagram

Convaincu? Non.

Les streamers australiens Vandahood Live non plus. Ils se sont demandé à quoi pourraient ressembler Kylie, Kim, Khloé, Kourtney et Kris si elles n'étaient jamais passées sous le scalpel. Ils ont relooké numériquement les stars du clan Kardashian-Jenner en leur donnant des visages théoriques normaux dans une vidéo TikTok vue 2,7 millions de fois.

En bon geek, ces streamers disent avoir utilisé trois intelligences artificielles (Deep Face Lab, FaceApp et EbSynth) et deux logiciels graphiques pour réaliser cette vidéo.

Comme l'explique au site PetaPixel Keith, l'un des streamers, il leur a fallu une semaine pour y parvenir. «Nous avons dû adopter une approche différente pour chaque membre de la famille, car chacun a subi des changements différents au fil des ans.» Ils ont également utilisé des programmes tels que DaVinci Resolve et Adobe After Effects pour ajuster des détails spécifiques, comme le teint de la peau et les proportions du visage.

Kim en 2008. Image: Shutterstock

Les images utilisées dans la vidéo sont tirées de l'épisode final de Keeping Up with the Kardashians de l'année dernière.

capture d'écran tiktok

Dans les commentaires de la vidéo, ça s'écharpe entre la team «chacun fait ce qu'il veut!» et la team «on veut la vérité!». Keith ajoute: «(...) Les gens se sont lancés dans un débat sur l’influence des Kardashian, mais pour nous, ce n’était pas aussi profond, c’était uniquement à des fins de divertissement.»

capture d'écran

