Oscars 2022: un couple et des nominations pour «Power of the Dog»

Les nominations pour les Oscars sont là, avec son lot de grincements de dents et d'effusions de joie. Et une petite spécialité s'est glissée dans les noms annoncés pour les statuettes.

La pandémie a fait mal au box-office mondial et au cinéma en général. La prestigieuse cérémonie de récompense des Oscars arrive à point nommé pour donner un petit coup de fouet à la branche. On notera la présence en tête des nominations de Power of the Dog, un film produit par Netflix.

Et surtout un couple. En effet, parmi les douze nominations de Power of the Dog, Jesse Plemons et Kirsten Dunst sont de la partie. Le couple à l'écran comme dans la vie est sur la liste des heureux élus pour la statuette du meilleur second rôle masculin et féminin. Parents de deux enfants, les comédiens brillent sous la houlette de Campion et pourront passer la soirée côte à côte. So romantic. 👇

Jesse Plemons et Kristen Dunst. photo: netflix

Et les autres films?

Outre West Side Story (sept nominations), Belfast (sept nominations), Dune (dix nominations), c'est Power of the Dog (à croire qu'il n'y a que lui) avec ses douze nominations qui fait la course en tête.

Porté par l'acteur Benedict Cumberbatch, le western produit par Netflix est une fresque d'une beauté sidérante, cruel et électrisant. Jane Campion, nominée également, réalise un film flirtant avec le sublime et se retrouve logiquement sur le banc des papables. Pour l'anecdote, la cinéaste néo-zélandaise est la première femme à cumuler deux nominations pour l'Oscar de meilleur réalisateur - 28 ans après La Leçon de piano.

Pour rappel, la cérémonie aura lieu le 27 mars à Los Angeles au Dolby Theatre, situé sur Hollywood Boulevard. (svp)