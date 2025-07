Les toboggans permettent de dévaler la montagne à des vitesses pouvant atteindre 33 km/h. Image: watson

Vous allez perdre toute dignité dans ces super toboggans fribourgeois

La station de Charmey a inauguré, cet été, un sentier pédestre pour le moins inattendu: une balade en forêt entrecoupée de six toboggans géants. Une première en Suisse, que nous sommes allés tester, tapis en mousse sous le bras, et cris incontrôlés en prime.

Plus de «Divertissement»

Il y a des jours où l’on part faire un tournage en s’imaginant une matinée tranquille, à flâner dans les alpages. Et puis, il y a les jours où l’on se retrouve, hurlant de rire (ou de panique, ou un subtil mélange des deux), propulsés à toute vitesse dans un virage en acier au beau milieu d’une forêt fribourgeoise. Bienvenue à Charmey, dans la région de la Gruyère, où le sentier des toboggans vient tout juste d’ouvrir au public.

Le principe est simple: on grimpe en télécabine jusqu’au sommet de Vounetz, à 1612 mètres d’altitude. Une fois là-haut, pas de skis à chausser, mais il va quand même falloir un peu de souffle. Le parcours s’étire sur environ 2,5 kilomètres, et six toboggans géants viennent pimenter la descente. Des tubes métalliques posés là, en pleine nature, comme s’ils avaient atterri par accident… mais parfaitement intégrés au paysage.

Vidéo: watson

Longs de 26 à 62 mètres, ils permettent de dévaler la pente à des vitesses pouvant atteindre 33 km/h. On s’installe sur un petit tapis en mousse, fourni au départ, on s’élance, et c’est parti pour quelques secondes de glisse façon montagnes russes forestières. Les virages sont serrés, les cris inévitables (je vous mets au défi de réussir à garder votre dignité), et le panorama spectaculaire.

Pour les amateurs de sensations

Entre deux toboggans, le sentier serpente calmement à travers les bois. On croise des bancs, des chèvres, des familles venues pique-niquer, et quelques randonneurs traditionnels qui jettent des regards intrigués aux cris soudains qui résonnent entre les arbres. L’alternance entre marche tranquille et descentes décoiffantes donne au parcours un rythme singulier, mais plutôt sympa.

Il s'agit d'une première en Suisse. Et pour une station connue surtout pour ses bains thermaux et ses pistes de ski, c’est une manière originale de repenser son offre estivale. Le projet, porté par TéléCharmey, vise à proposer une activité ludique, accessible dès huit ans, pour les familles, les groupes d’amis ou les amateurs de glisse frustrés par l’absence de neige.

Comptez environ 1 heure 30 pour boucler le tout. Une manière inventive de revisiter la randonnée traditionnelle, sans la remplacer. Avec ses six toboggans et son tapis sous le bras, ce nouveau sentier pourrait bien séduire les amateurs de montagne… comme ceux qui la trouvent un peu trop calme, parfois.



Plus d'infos ici.