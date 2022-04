People

Vous aussi ça vous énerve? 21 acteurs adultes qui ont joué des ados

Attention, spoiler! Ce qu'on nous montre dans les films et les séries n'est pas toujours la réalité. Pas seulement en termes d'intrigue - ça se voit aussi dans le casting. Parce que les adolescents sont souvent interprétés par des acteurs beaucoup plus âgés. Parfois convaincants, parfois moins.

Ça peut créer une image totalement erronée de ce à quoi ressemblent les adolescents dans la vraie vie. Mais on s'est aussi habitué à voir des teenagers qui n'apparaissent pas toujours dans les films et les séries en fonction de leur âge. Des exemples ? Les voici:

Ncuti Gatwa avait 28 ans lorsqu'il a joué Eric, 17 ans, dans Sex Education.

Rebel Wilson a joué Fat Amy, une fille de 18 ans, dans Pitch Perfect quand elle avait 32 ans.

Dans The Breakfast Club, Judd Nelson, 25 ans, a joué le mauvais garçon de 16 ans, John.

Cory Monteith (27 ans) a joué Finn Hudson, 16 ans, dans Glee.

Keiko Agena avait 27 ans lorsqu'elle a joué Lane, 16 ans, dans Gilmore Girls.

Lauren Graham n'a que 6 ans de plus.

Bébé, 17 ans dans Dirty Dancing était interprété par Jennifer Grey, de 10 ans plus âgée.

Lorsque Tobey Maguire s'est glissé dans le rôle de Spider-Man, il avait 26 ans. Spider-Man a 17 ans.

Andrew Garfield avait même 29 ans dans The Amazing Spider-Man. A 21 ans, Tom Holland se rapproche le plus de l'âge de Peter Parker alias Spider-Man.

Jesse Metcalfe avait 28 ans lorsqu'il a joué le lycéen John Tucker dans John Tucker Must Die.

Ralph Macchio, 22 ans, a joué Daniel, 17 ans, dans Karate Kid.

Florence Pugh, 22 ans, a joué Amy, 12 ans, dans Little Women.

Il y a eu quelques sauts dans le temps dans le film, mais vers la fin, Amy avait entre 19 et 20 ans.

Rachel McAdams avait 25 ans lorsqu'elle jouait Regina George (16 ans) dans Mean Girls.

La même année, elle incarne Allie, qui a un an de plus qu'elle, dans The Notebook.

Bianca Lawson, 33 ans, a joué Maya St. Germain, 17 ans, dans Pretty Little Liars.

Gabrielle Cartesis avait 29 ans et jouait Andrea, 16 ans, dans Beverly Hills, 90210.

Dans Buffy, Charisma Carpenter, 27 ans, joue Cordelia Chase, d'environ 10 ans sa cadette.

Jackson, 15 ans, a été interprété dans Hannah Montana par Jason Earles, 33 ans.

Daenerys Targaryen avait 15 ans dans la première saison de Game of Thrones. Emilia Clarke avait 25 ans à l'époque.

Michael Tucci, 31 ans, a joué Sonny, 18 ans, dans Grease.

Stockard Channing était encore plus âgée: elle avait 33 ans lorsqu'elle jouait Betty Rizzo, également âgée de 18 ans dans le film.

Jessica Barden avait 28 ans lorsqu'elle a joué Alyssa, de 11 ans sa cadette, dans The End of the F***ing World.

Skills, 16 ans dans One Tree Hill, a été joué par Antwon Tanner, 28 ans.

Stacey Dash a joué Dionne, 16 ans, dans Clueless quand elle avait 28 ans.

Barbra Streisand avait 41 ans lorsqu'elle a joué une jeune fille de 17 ans dans Yentl.

Channing Tatum avait 26 ans lorsqu'il a joué Duke, qui avait environ 10 ans de moins, dans She's the Man.

Qui était convaincant dans son rôle d'adolescent et qui ne l'était pas? Rendez-vous dans les commentaires!

