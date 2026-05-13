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Yann Sommer au FC Bâle? Le joueur a pris sa décision

Yann Sommer plays during the match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 in Serie A at Giuseppe Meazza Stadium on May 3, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)
L'ancien gardien de la Nati ne défendra pas les couleurs du FCB la saison prochaine.Image: getty

Yann Sommer au FC Bâle? Le joueur a pris sa décision

Le gardien suisse de l’Inter, Yann Sommer, ne reviendra pas à Bâle, du moins la saison prochaine. Voici ce à quoi il aspire réellement pour la suite de sa carrière.
13.05.2026, 12:0013.05.2026, 12:00
Céline Feller / ch media

Il était la solution idéale. Non seulement Yann Sommer est sans doute le meilleur gardien que le football suisse ait connu, mais il évolue toujours au plus haut niveau. A 37 ans, il semble encore loin de prendre sa retraite. De plus, il a grandi dans la région, a porté à 170 reprises le maillot du FC Bâle et n’a jamais cessé de souligner son attachement à son club formateur.

Il était donc évident que les responsables du FC Bâle allaient s’efforcer de le faire revenir cet été. Daniel Stucki, le directeur sportif sortant du club rhénan, a qualifié Yann Sommer de «gardien idéal pour nous», tandis que David Degen, le président, l’a décrit comme le «candidat idéal», dont il attendait l’appel.

A cela s'ajoutait la situation contractuelle de Sommer, jouant en faveur de Bâle: le contrat du portier à Milan expire le 30 juin. Il n'y aurait donc pas eu d'indemnités de transfert à régler. Parallèlement, le poste de gardien titulaire est vacant à Bâle, Marwin Hitz ayant décidé de mettre un terme à sa carrière.

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Yann Sommer, récent champion d'Italie.image: Keystone

Mais le conte de fées estival ne se concrétisera pas. Du moins pas cette année. Comme CH Media, groupe auquel watson appartient, l'a appris de sources bien informées, Yann Sommer a décidé de ne pas rentrer chez lui pour l'instant. Une délégation bâloise s'est certes récemment rendue à Milan pour tenter de faire de ce rêve une réalité. Mais Sommer n'a pas cédé aux sirènes de son ancien club. Le sujet est pour l'instant clos.

D'après nos informations, il est encore trop tôt pour Sommer, qui souhaiterait disputer encore une ou deux saisons au plus haut niveau. Il a prouvé qu'il en était capable grâce à ses performances à l'Inter. Cette saison, il totalise 42 apparitions toutes compétitions confondues, de quoi susciter l'intérêt de quelques clubs.

La perspective de devenir gardien numéro deux à l’Inter dès cet été, une hypothèse relayée par la presse italienne, semble peu susceptible de séduire Yann Sommer. Il pourrait plutôt aspirer à vivre une dernière grande aventure, financièrement intéressante, avant de mettre un terme à sa brillante carrière à Bâle d’ici quelques années.

On vous parlait de cette possibilité de rester à Milan ⬇️

Sommer pourrait surprendre tout le monde​

Sommer ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Mais d'après son entourage, le joueur n'est pas pressé. Jusqu'à présent, il était entièrement concentré sur la conquête du Scudetto, que l'Inter a décroché il y a dix jours après sa victoire 2-0 contre Parme. Il s'agit du septième titre de champion de Sommer: il a triomphé quatre fois avec le FCB, une fois avec le Bayern et maintenant deux fois avec l'Inter.

Il est également possible que le joueur attende la trêve estivale pour voir quelles offres lui parviendront. Traditionnellement, le mercato ne s’active vraiment qu’en juillet et en août, les grands championnats ne reprenant qu'en août. La Coupe du monde 2026 devrait encore ralentir le processus.

Commentaire
Yann Sommer a été sauvé par son QI

Du côté du FC Bâle, le temps presse quelque peu. En Suisse, la Super League reprend dès la fin du mois de juillet. Après l’annonce du départ de Hitz, les dirigeants bâlois avaient promis de lui trouver un successeur dans un «délai raisonnable». Quatre mois se sont écoulés depuis et le club n’a encore rien annoncé. Or, dans un mois déjà, la préparation de la nouvelle saison débutera à Bâle.

Jonas Omlin semble désormais occuper la pole position. Agé de 32 ans, le gardien, actuellement prêté par Mönchengladbach à Leverkusen, est «un excellent joueur et un type formidable, qui est sans aucun doute un candidat chez nous», avait déclaré Degen en mars.

22.01.2023, Nordrhein-Westfalen, M�nchengladbach: Fu�ball: Bundesliga, Borussia M�nchengladbach - Bayer 04 Leverkusen, 16. Spieltag, Borussia Park: Gladbachs Torwart Jonas Omlin gibt Anweisungen. Augs ...
Bâle a fait de Jonas Omlin une priorité.image: Keystone

Originaire de Suisse centrale, Jonas Omlin avait déjà gardé les buts du FCB entre 2018 et 2020, remportant au passage la Coupe. Ces derniers temps, sa carrière a toutefois marqué le pas. Ni à Gladbach ni à Leverkusen, il n’a disputé la moindre minute cette saison.

On dit que son envie de revenir sur le terrain est grande. A Bâle, il bénéficierait d’un contexte favorable pour se relancer.

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