La justice a pris une décision au sujet du patron du Constellation

L’avocat de Jacques Moretti demandait à ce que son client ne pointe plus qu’une fois par semaine au poste de police. Le Tribunal des mesures de contrainte a refusé en raison d’un risque de fuite jugé «identique».

Plus de «Suisse»

Le gérant du Constellation devra continuer à se présenter au poste de police une fois par jour, comme c’est le cas depuis le mois de janvier. Par l’intermédiaire de son avocat, Jacques Moretti avait demandé un allègement, mais le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a refusé, selon une ordonnance du 1er mai dont la RTS a pris connaissance.

Le média de service public rappelle que ces mesures sont valables trois mois et que la procureure générale adjointe Catherine Seppey a demandé le 17 avril «une prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire». Selon le ministère public, le risque de fuite de Jacques Moretti est «patent» et se serait même «intensifié», lit-on encore.

La défense réfute ce risque: «C’est en Suisse que se trouvent ses attaches, sa femme et ses fils, où son fils aîné est scolarisé et où se trouve le centre de vie de la famille», écrivait Me Patrick Michod dans un courrier datant du 24 avril. Il avançait aussi l’argument que son client a suffisamment été médiatisé depuis cinq mois pour être immédiatement reconnu par la population en cas de fuite et que la caution de 200 000 francs suffit «largement».

La décision du TMC est valable jusqu’au 21 juillet 2026, ajoute encore la RTS.