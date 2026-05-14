Bono, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. de U2 tournent le clip de «Street of Dreams» dans le centre historique de Mexico, le 12 mai 2026. Keystone

U2 tourne un clip dans les rues de Mexico

A Mexico, U2 a investi le centre historique pour tourner des scènes de son prochain clip, une production perturbée par la pluie mais marquée par un concert improvisé sur un balcon devant des fans.

Plus de «Divertissement»

Le groupe de rock irlandais U2 a investi mercredi les rues du centre historique de Mexico pour tourner des scènes du clip de son prochain titre «Street of Dreams». De nombreux fans étaient présents.

Le quatuor mené par Bono a poursuivi le tournage entamé mardi dernier, les musiciens étant installés sur le toit d'un camion rustique où l'on pouvait lire au-dessus du pare-brise «La calle de los sueños», la traduction espagnole du titre de la chanson.

Mais la pluie qui s'est abattue sur la capitale tout l'après-midi de mardi et toute la nuit a endommagé un générateur utilisé pour le tournage et a contraint les musiciens à se réfugier de manière impromptue à l'intérieur d'une maison.

Concert sur un balcon

«Un voisin déconcerté mais accueillant a permis aux 'U2ers' de débarquer dans son appartement à l'heure du dîner», a expliqué le groupe sur le réseau social Instagram. Le message accompagne une vidéo où l'on voit les musiciens donner un concert improvisé sur un petit balcon orné d'un drapeau mexicain.

Certains fans avaient été convoqués au préalable via les réseaux sociaux pour servir de figurants, tandis que d'autres sont arrivés à la dernière minute pour rendre hommage aux célèbres rockeurs.

«Avoir un autographe d'eux, c'est génial. C'est la meilleure chose qui puisse exister, en tant que fan, guitariste, musicien [...] C'est de l'or pour moi», a confié à l'AFP «Tete» Urban, 48 ans, tout en montrant fièrement sa guitare signée par The Edge. (tib/ats)