Vidéo: watson

People

Personne ne touche à la femme de Tom Hanks!

On n’aurait jamais cru possible que Tom Hanks puisse s'énerver tant il est l'une des stars les plus sympathiques d'Hollywood. Pourtant, un fan qui s'est un peu emballé a eu le droit à un recadrage.

Mercredi 15 juin, Tom Hanks était de sortie avec sa femme Rita Wilson. S’il y a une chose que l'on aura apprise ce soir-là, c'est que personne ne touche à la femme de Tom Hanks .

Alors qu'ils sortaient d'un restaurant à New York, ils ont été assaillis par un groupe d'admirateurs réclamant des photos et des autographes. Le couple se dirigeait vers leur voiture et la situation a quelque peu dégénéré lorsqu'une personne s'est un peu trop approchée de la compagne de l'acteur, la faisant tomber.

Dans la vidéo, on entend celle-ci crier: «Arrêtez!» Tom Hanks intervient, scandalisé, et lâche furieusement vers la foule:

«C'est ma femme! Reculez BORDEL! Vous bousculez ma femme!»

Certains fans, gênés, se sont platement excusés. Ne cherchant pas plus loin, le couple s'est empressé de monter dans leur gros SUV. On saura désormais qu'il ne faut pas embêter l'homme le plus gentil d'Hollywood.

Vidéo: watson