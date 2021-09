La pomme (Chet Hanks) est tombée loin de l'arbre (Tom Hanks). Image: shutterstock/instagram

People

Il faut désormais payer pour voir le contenu gênant du fils de Tom Hanks

Chet Hanks vient de rejoindre OnlyFans.

Chet Hanks, c’est un peu notre piñata du moment. Plus on lui tape dessus, plus il nous régale. Après avoir publié une vidéo anti-vax sur Instagram, voilà qu’il rejoint OnlyFans.

On était déjà sur le coup👇

Pour 7,99 dollars par mois, vous pouvez avoir accès au contenu du, j’ouvre les guillemets, rappeur, je ferme les guillemets. Alors, qu’allons-nous trouver sur ce compte? Des photos et des vidéos un peu olé-olé?

«Le site de photos et de vidéos à caractère pornographique», comme le décrit Wikipedia, a posté un tweet qui assure qu’on y verra son style de vie, ses fêtes avec des célébrités, et qu’on apprendra à le connaître sur un niveau plus personnel.»

Dans la vidéo promotionnelle, l’Américain de 31 ans choisit ses mots pour vendre sa came: «Je vais publier plein de m*rdes différentes. Ça va être f*ucking cool. Je vais m’amuser. Bienvenue.»

On ne sait pas si Chet Hanks s’y montre dans le plus simple appareil, ce qui est quand même le but de ce site. On ne va pas payer 8 balles par mois pour le savoir. Pour le moment, il n’a que 305 likes. Ses parents doivent être si fiers.

Pour plus de gênance, c'est par ici👇

Je passe du Coca-Light, mais watson a testé la réalité virtuelle et ça fait peur👇

Vidéo: watson

Et maintenant, prenons l'air avec ces 17 photos de l'Islande👇