Sur TikTok, les gens se moquent de Julia Fox et de sa façon de parler

L'intervention de l'ex de Kayne West à l'after party des Oscars est désormais un son viral sur TikTok.

Si vous êtes accro à TikTok, vous avez probablement vu passer des vidéos avec le son «I actually did it myself, yeah» de Julia Fox. Qui? Julia Fox, l'actrice et mannequin italo-américaine, est surtout connue pour être sortie une demi-seconde en février avec Kanye West.

Depuis cette turbo relation, les médias et les réseaux sociaux ne parlent que d'elle, nos fils Instagram sont remplis de ses photos et dès que les journalistes en ont l'occasion, ils lui tendent le micro. Dernière intervention en date: la soirée Vanity Fair qui a lieu juste après les Oscars.

On lui a demandé qui avait fait son maquillage des yeux et si elle avait un make-up artist. Julia Fox a répondu: «En fait, je l'ai fait moi-même... ouais...» d'une manière absolument pas naturelle, un peu à la Valérie Pécresse.

La séquence en entier:

Grosse gênance à 00:30

TikTok s'est emparé du son et les internautes l'ont rendu viral.

La maquilleuse et vlogueuse Nikki Tutorials l'a utilisé tout en montrant un make-up arc-en-ciel, plus maîtrisé que l'œil charbonneux de Julia Fox.

La chanteuse britannique CharliXCX a également utilisé ce son pour se moquer de l'époque où «elle sacrifiait toute sa vie personnelle pour faire 5 albums et 4 mixtapes en 10 ans».

Il existe plusieurs versions de ce son, l'une d'entre elles ayant été utilisée plus de 66 000 fois.

Ce n'est pas la première fois que TikTok se moque de la façon de parler de Julia Fox. En février, l'actrice est apparue dans le podcast Call Her Daddy d'Alexandra Cooper pour discuter de la façon dont Kanye West en avait fait une muse. Lorsque l'animatrice lui a demandé ce que «muse» signifiait pour elle, elle a répondu: «J'étais la muse de Josh Safdie quand il a écrit Uncut Gems, vous voyez ce que je veux dire (...)». C'est sa prononciation du titre du film qui est devenue virale sur TikTok et Instagram.

Elle expliquera plus tard qu'elle était complètement stone durant cette interview. «Laissez-moi tranquille!», écrira-t-elle sur Instagram. Défoncée ou pas, Julia Fox fait dorénavant partie de l'histoire d'internet.

