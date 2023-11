Harry Styles a désormais des poils de torse plus longs que ses cheveux. photo: getty

People

En se rasant le crâne, Harry Styles a démoli une rumeur

Mais cette nouvelle photo va (peut-être) rassurer les fans.

Harry n'est plus hairy. C'est fini. Depuis le 8 novembre 2023, les fans, les coiffeurs et notre collègue Marine sont inconsolables. Treize ans après sa petite mèche qui ne partait que dans One seule Direction, cinq ans après une tignasse que seuls Julien Doré et Tarzan osaient valider, le chanteur gentil et galbé s'est rasé la boule. Plus le moindre poil sur le caillou, nada.

Alors, c'est vrai, la vidéo floue et pixelisée qui a dévoilé le nouveau style de Styles, a laissé un maigre espoir aux groupies. Ce n'est pas vraiment lui dans ces gradins de la Sphere de Las Vegas. C'est un montage, un sosie, une erreur. Hélas. Une photographie officielle vient d'être dégoupillée sur Instagram par la marque de cosmétiques végan et dégenrée du chanteur. On y découvre Harry tirant la tronche, les mains sobrement déposées sur ses cuisses, pull, décor et lumière sombres. En d'autres termes, nous sommes bien en novembre et la star ne s'en sort pas mieux que nous.

On est loin des accoutrements fluo et bigarrés qu'il enfile sur scène depuis plusieurs années. On est loin de l'explosion capillaire qu'il nous a longtemps offert. La discrétion domine. Comme les moines bouddhistes, voilà que chouchou «limite l'attention qu'il apporte à son apparence». Comme les moines bouddhistes (et vous en novembre), son physique n'est soudain plus une priorité. Vous avez raison, comme le soldat et le taulard, le voilà privé, aussi, d'un gros morceau de sa personnalité. Mais sans doute s'est-il débarrassé, dans la foulée et comme Britney en 2007, d'un puissant standard de beauté.

Il a surtout mis fin, volontairement ou non, à une rumeur loufoque sur sa tignasse. Harcelé depuis des plombes sur sa supposée calvitie (si, si), Harry Styles fut donc soupçonné par les tabloïds américains de porter des perruques.

Enquête visuelle à l'appui. (On en est là.)

Un montage du site PopBuzz.

Une rumeur qui torturait jusqu'à son plus proche assistant, Tom Hull, littéralement «obsédé» par cette théorie qui avait solidement pris racine sur les réseaux sociaux. Au point que le principal intéressé avait ressenti le besoin de s'exprimer sur le sujet, dans le magazine Rolling Stone, en août 2022.

«Je ne suis pas chauve. Si ton grand-père est chauve, alors tu seras chauve, c'est ça? Eh bien, mon grand-père ne l'était pas, alors je croise les doigts» Harry Styles

Maintenant qu'il a liquidé d'un coup de rasoir tout ce qui pouvait planquer la vérité, à vous de choisir, si vous avez du temps à perdre: Harry Styles a-t-il un immense front ou un joli départ de calvitie?

En s'offrant une bête boule à zéro de chanteur emo-rock dépressif, il prouve finalement que son insolente beauté, contrairement à nous, pauvres humains fades et ordinaires, n'est même esquintée par une lame trop gourmande. (fv)