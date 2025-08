Wellington Square est à vous (contre quelques millions).

Vous pouvez désormais vous offrir la luxueuse résidence de James Bond

Vous vous souvenez de la résidence fictive de 007, surnommée Wellington Square dans les romans de Ian Fleming? Le majestueux appartement est à vendre (dans la vraie vie).

Vous avez toujours rêvé d'incarner l'agent secret le plus célèbre du monde? De vous concocter un Vodka Martini, «shaken, not stirred», dans un salon cossu, en réfléchissant à comment sauver le monde? Une occasion en or s'offre à vous. A condition que votre bourse soit bien remplie. La magnifique demeure située au 30 Wellington Square, l'adresse fictive de James Bond à Londres, est à vendre.

Ce bien d'exception a été mis sur le marché par l'agence AZ Real Estate. Il est proposé à un prix de 6,45 millions de livres sterling, soit quelque 6,93 millions de francs suisses. Une paille! Mais l'investissement en vaut la peine. Il s'agit, selon les mots de Vanity Fair, d'un bâtiment «typique de l'architecture de style Regency, avec sa façade en stuc blanc, ses hautes fenêtres et ses détails d'époque».

Un lieu chargé d'histoire(s)

Dans ses romans, Ian Fleming ne dévoile jamais l'adresse exacte où vit le célèbre espion. L'on en a uniquement une sobre description, que l'on trouve notamment dans Moonraker (1955), où il est question d’un «confortable appartement dans un square avec des platanes, à côté de la King’s Road.» Il faudra attendre que le biographe officiel de Ian Fleming, John Pearson, désigne le 30 Wellington Square comme la résidence du plus célèbre des espions.

Pour le tour guidé, sachez que cette propriété de Grade II s'étend sur 240 mètres carrés dispersés sur cinq étages. A l'intérieur, l'ancien côtoie un style raffiné et moderne. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur «l'un des jardins privés les plus pittoresques de Chelsea», nous vend le site thelifeofluxury. Au menu: plafonds hauts, corniches décoratives et fenêtres à guillotine.

Le lieu comprend:

Cinq chambres

Six salles de bain

Une double salle de réception

Une terrasse avec vue sur les toits de Chelsea

Plusieurs salons

Le fameux jardin privé orienté sud-ouest

Bref, on ne vous embête pas plus avec de longues descriptions. C'est l'heure de faire une petite visite guidée, en images:

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

image @AZ Real Estate

(jod)