Et dire qu'un top model se cache dans ce lombric...

Heidi Klum a de nouveau tout déchiré pour Halloween. Elle était un ver de terre plus vrai que nature. Son mari, Tom Kaulitz, était déguisé en pêcheur.

Heidi Klum est définitivement la reine d'Halloween. Cette année encore, elle a mis la barre très haut. Elle s'est métamorphosée en lombric. Et pas un lombric sexy, un ver de terre bien moche et luisant. Heidi ne fait pas partie de la team «je suis une sorcière cochonne» et c'est tout à son honneur.

Son mari Tom Kaulitz était déguisé en pêcheur. C'est lui qui tenait la ligne de la canne à pêche.

Oui, c'est Heidi Klum:

La mannequin de 49 ans n'avait pas organisé son «Heidiween», sa fameuse soirée du 31 octobre à New York, depuis 2019 à cause du Covid. Il fallait donc frapper fort pour cette édition 2022. Parmi les invités, il y avait Elon Musk, Ice-T et sa femme Coco, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Kim Petras ou encore Heather Graham.

«C'est difficile pour moi de bouger. Je n'ai pas vraiment de bras ou de jambes. Quand je tombe, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me relever. Je suis coincée dedans, vous savez. Je me sens un peu claustrophobe» Heidi Klum, prête à tous les sacrifices pour son costume d'Halloween.

Dans la vidéo ci-dessous, on entend les gens morts de rire et c'est vrai que c'est drôle.

Sur le tapis rouge, la star a montré à quel point son déguisement «claustrophobique» comme elle l'avait qualifié une semaine plus tôt, ne faisait qu'un avec elle. Elle s'est carrément couchée sur le sol et a rampé comme un véritable asticot. Comme elle n'avait ni bras ni jambes, elle a eu besoin d'aide pour être relevée. On ne veut même pas savoir comment elle a fait pour aller aux toilettes.

Heidi Klum a posté plusieurs vidéos sur Instagram montrant le behind the scene. La pose du costume de ver de terre aura duré 10 heures.

