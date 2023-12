Heidi et Leni Klum ne sont pas fatiguées des critiques. photo: instagram x montage

People

La famille Klum se dénude à nouveau

Et rebelote! Pour la seconde année consécutive, et malgré les critiques, Heidi et Leni Klum - mère et fille de 50 et 19 ans - posent en petite tenue pour la marque de lingerie italienne Intimissimi.

Le duo mère-fille emblématique de la période de Noël fait son come-back, tout en froufrous et en paquets cadeaux. Comme l'année passée, Heidi Klum et sa fille Leni ont fait tomber la chemise - et le reste de leurs atours - pour promouvoir la marque de lingerie italienne Intimissimi.

Pour célébrer la «christmas vibe» de cette collection tablant sur le rouge et le noir, le top model de 50 ans et sa fille âgée de 19 ans ne se sont pas contentés de sourire à la caméra; elles ont également poussé la chansonnette en entamant le fameux air «Mon beau sapin» en version germano-italienne («O Tannenbaum»).

Il faut croire que les remarques essuyées par le duo l'an dernier ne les ont pas découragés à réitérer l'expérience. En effet, en 2022, Leni avait déjà posé aux côtés de sa maman en soutien-gorge, petite culotte et talons hauts. Le tableau n'avait pas plu à nombre d'internautes, qui avaient accusé Heidi Klum de sexualiser sa fille pour une simple campagne publicitaire.

«Sexualiser votre fille au moment où elle devient majeure est bizarre» Un internaute sur X, relayé par le DailyMail

D'autres avaient été agacés du fait que Leni prenne la lumière grâce à sa mère déjà célèbre, et l'avaient traitée de «nepo baby» (le fait de ne devoir sa célébrité qu'à ses parents).

La séance photo de l'année passée. image: instagram

Heidi Klum n'a jamais vraiment répondu officiellement aux commentaires négatifs générés par la campagne publicitaire menée aux côtés son aînée; elle avait au contraire fait savoir lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram qu'elle en était «très fière.»

Quant à Leni, elle avait assuré dans les colonnes du Daily Mail ne «prêter aucune attention» aux commentaires négatifs. Au contraire, elle a déclaré se sentir très «reconnaissante» de pouvoir travailler sur un tournage avec sa mère, qu'elle décrit comme son «inspiration».

Du coup, cette nouvelle séance photo: provocation et pied de nez aux haters... ou banale activité de tous les jours au sein du royaume des top models? A vous de juger.

La vidéo de Heidi et Leni pour Intimissimi: Vidéo: instagram

