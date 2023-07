Les gens sont furax de voir Kim Kardashian dans cette série d'horreur

source: sad and useless

En plus de Kim Kardashian, American Horror Story a casté Cara Delevingne, une autre star bien connue pour ses «talents» d'actrice. Par contre, on ne retrouvera pas Sarah Paulson ni Evan Peters, les chouchous du show, qui ont tous deux joué dans neuf saisons.

On sait peu de chose sur le personnage de Kim Kardashian et à quel point elle sera sur le devant de la scène. Ce que l'on sait, c'est que la star incarnera une certaine Tanya, une mère sinistre inspirée du roman Delicate Condition de Danielle Valentine qui sortira le 1er août, jour de la sortie de la saison 12. Ce livre est décrit comme un thriller sur une femme convaincue qu'une mystérieuse entité fait tout pour que sa grossesse n'ait jamais lieu.

«Vous vous souvenez de l'époque où cette série avait de bons acteurs? Je veux dire... Jessica Lange! Et maintenant, Kim K»

La news avait été révélée en avril et avait fait grincer des dents les fans de la série. Hulu (du groupe Disney), la plateforme de streaming sur laquelle la saison 12 sera disponible, rouvre la plaie et balance du sel dessus en dévoilant la bande-annonce.

Kim K. va jouer dans cette série et «c'est la pire chose qui pouvait arriver»

On le sait depuis plusieurs mois: Kim Kardashian joue dans la prochaine saison d'American Horror Story (AHS pour les initiés).

