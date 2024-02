People

Qui est Maxx Morando, le tout jeune boyfriend de Miley Cyrus?

Un rockeur en coton, un gamin précoce, une petite gueule d'amour. Dimanche soir, Maxx Morando a offert le bisou de la victoire à sa douce, qui recevait les deux premiers Grammy de sa carrière. Une idylle discrète et musicale, décapsulée publiquement sur un balcon bouillant de Miami Beach le 31 décembre 2021. Mais qui est vraiment ce jeune batteur de 24 ans?

En 2021, Miley Cyrus est l'égérie du nouveau parfum de Gucci, Flora Gorgeous Magnolia. Le 2 novembre de la même année, pour le bastringue de la griffe italienne à Los Angeles, la chanteuse dégaine alors une coupe mulet taillée à la tronçonneuse, une robe pailletée hippie chic et un édredon crème hirsute. A son bras, un joli gosse. Maxx Morando, vingt ans au compteur, mâchoire abrupte, regard de bichon d’appartement et, déjà, tous ses cheveux. Oui, ils sont beaux.

Getty Images Europe

Or, à l'époque, pas moyen de lui flanquer une étiquette définitive. On connaissait son nom, son âge, son métier. Un producteur? Un confident? Un pote? Un Kleenex? Deux mois plus tard, Daily Mail en apprendra un peu plus. Nous sommes le 31 décembre 2021, sous le cagnard de Miami Beach. Miley Cyrus s'apprête à donner de la voix dans sa propre fête du Nouvel An. Quelques heures plus tôt, elle alignait les génuflexions sur son balcon, sourire de circonstance et shorts de sport. Un jeune chevelu déboule alors pour lui coller un large patin, sous les assauts d'un paparazzi qui n'en demandait pas tant.

Maxx Morando. Oui, encore lui.

Bien sûr, les plus perspicaces (pas nous, donc) se seront demandé, en septembre 2021 déjà, pourquoi Miley Cyrus le badigeonnait de grandes qualités dans Vogue, alors qu'il lui avait simplement «dessiné des petits monstres» sur l'une de ses fringues.

«Ses créations prouvent que tout peut être réinventé, ce qui résonne profondément en moi» Miley Cyrus, au sujet de Maxx Morando, pour Vogue, en septembre 2021

Aujourd'hui, on comprend surtout un peu mieux l'origine des looks qu'elle aligne depuis trois ans. Maxx Morando, énergique batteur des groupes Liily et The Regrettes est aussi styliste à ses heures. De sa dégaine de punkette à mulet, à sa choucroute Jean-Louis David (millésime 1983), affichée dimanche soir aux Grammys, il y a de quoi tirer un fil (et manquer de place dans la commode de la salle de bains).

Maxx, Miley et l'une de ses soeurs, Brandi Cyrus. Image: CBS

Au niveau de sa jauge de bonheur, et selon plusieurs indiscrétions d'usage, Miley serait au max(x). Et pour mieux se rendre compte du poids du prodigieux freluquet dans la nouvelle jeunesse de la chanteuse, il faut (encore une fois) remonter à 2021. Miley Cyrus vient de claquer la porte de son label RCA Records et son ex-mari s'apprête à s'éparpiller (malgré lui) dans le huitième album de la pop-star. L'heure est au délestage du passé. Quand ils ont démarré les papouilles, Miley avait d'ailleurs le nez dans la fabrication d'Endless Summer Vacation, le disque qui abritera la désormais «meilleure prestation pop solo de 2023», autrement dit le tube Flowers.

Animés par une surprenante curiosité professionnelle, on se surprend alors à fouiller dans les crédits de son album. Et bim, le boyfriend y fait effectivement une discrète apparition, au rayon auteur, compositeur et producteur. Détail qui a (probablement) son importance, Maxx est derrière le morceau le moins évident de Miley, gorgé de claviers interstellaires, de voix traficotées, de bruitages cueillis sur la croûte lunaire et de «putain de poiriers»: Handstand.

Il suffit ensuite de rembobiner toutes les strophes de la trentenaire pour penser qu'il est littéralement partout, le rockeur.

«Tu sais que je suis sauvage / Tu ne le vois pas / Je veux cette magie douce de fin de soirée / Cet amour durable / Mais seulement si c'est avec toi» Extrait de You, tiré de l'album Endless Summer Vacation

Dimanche soir, entre ses deux Grammy, sa robe en fil d'or et sa mayonnaise montée à la laque, Miley Cyrus a voulu montrer Maxx au monde. Copains comme cheveux et mignons tout pleins, le couple s'est même permis de faire de l'ombre (quelques secondes) au bulldozer Taylor Swift, en réunissant leurs quatre lèvres sous les crépitements des flashs.

Image: CBS

Pas mal, pour un coup de foudre qui s'est écrasé au beau milieu d'un blind date. «Bon, c'était à l’aveugle pour moi, pas vraiment pour lui», précisera la plus célèbre des deux, dans Vogue UK. Et alors, c'est grave? «Je m'étais dit que le pire qui puisse arriver, c'est que je parte du restaurant». Depuis, Miley a vendu la grosse baraque plantée dans son Tennessee natal, pour se rapprocher des burgers d'In-N-Out et du petit doudou, à Los Angeles.

Maxx Moreno, le rockeur à «gueule de poulet»

Logique, mais injuste: pour attraper un peu de biscuit sur Maxx Moreno, il faut d'abord enjamber le quintal d'articles qui le peignent en «boyfriend mystérieux» de la grande Miley Cyrus. Même son compte Instagram, malgré des publications à mille lieues du strass des Grammy, se voit pourrir par la mauvaise foi de quelques groupies lacérés par la jalousie. Pour faire court, on lui reproche principalement sa «gueule de poulet», un teint de «cadavre» et l'absence de muscles. Comprenez, Miley Cyrus, déesse d'Hollywood, coule des jours heureux avec autre chose qu'Adam Levine ou Jeremy Allen White.

A sa décharge, Maxx traîne ses tifs dans des locaux de répétitions depuis qu'il a treize ans. Une précocité musicale qui explique sans doute cette peau aux antipodes de celle d'un Donald Trump. Ses premiers rythmes prometteurs, il les fera résonner avec The Regrettes, de 2015 à 2018, un groupe de punk monté sur les bancs de la prestigieuse School of Rock de Burbank, en Californie, autour de la chanteuse Lydia Night. Seul mec du quatuor, il quittera l'aventure juste avant que le groupe ne soit convié à faire du boucan au Montreux Jazz Festival.

The Regrettes et Maxx, qui avait déjà toutes les peines du monde à éduquer son cuir chevelu.

Un départ dénué de regret, puisqu'il rebondira chez Liily, entouré (cette fois) de trois mâles bruyants. Dans leur clip Toro, on découvre quatre jolis gosses qui se font taquiner par des abrutis plus musclés qu'eux. Et puis, il y a cette vidéo du 31 décembre 2021, à Miami. Oui, ce Miami qui accueillait justement le bastringue du Nouvel An d'une certaine... Miley Cyrus. Les quatre mêmes jeunes hommes plutôt excités à l'idée de fourguer des acouphènes à tout le gratin musical de la côte ouest. Le même Maxx Morando, déjà bien calé dans le cœur de sa douce superstar. Tout concorde.

Cette carrière quasi confidentielle, mais rigoureusement cohérente, risque de prendre une tournure moins linéaire à mesure que le jeune couple fabriquera des chansons et des fringues en binôme. Celui qui, à 24 ans, «se fiche de la célébrité», aura sans doute du boulot pour l'éviter ses prochains mois.