Fauchée, Amber Heard fait du shopping dans un magasin discount

Il semblerait qu'Amber Heard compte dorénavant ses sous. Elle a été aperçue dans un magasin de la chaîne TJ Maxx, connu pour vendre des produits «au rabais».

Amber Heard a été aperçue en compagnie de sa soeur dans le grand magasin discount TJ Maxx dans les Hamptons, à New York. Image: tmz

L'actrice serait fauchée et sa dernière apparition semble le confirmer. Comme le rapporte le New York Post ou encore TMZ, Amber Heard a été aperçue dans le grand magasin discount TJ Maxx dans les Hamptons, à New York, jeudi 16 juin.

Selon plusieurs médias américains, les frais juridiques du procès ont mis l'actrice dans une position délicate. Et les millions qu'elle doit maintenant à Johnny Depp n'ont pas arrangé sa situation financière. Pour rappel, son avocate avait déclaré à la télévision qu'Amber Heard était dans l'incapacité de payer une telle somme.

C'est dans une vidéo publiée par TMZ que l'on peut voir l'actrice, accompagnée de sa sœur Whitney, faire du shopping dans un magasin plutôt lambda. En effet, la chaîne de grands magasins américains TJ Maxx est connue pour vendre ses produits à un prix inférieur à ses concurrents.

Dans une interview diffusée il y a quelques jours, Amber Heard a déclaré se concentrer sur les points positifs après que le procès ait gravement nui à sa réputation. Elle a également expliqué que ses opportunités professionnelles étaient touchées et notamment sa participation à Aquaman 2 où toutes ses apparitions auraient été supprimées. (sia)