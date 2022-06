People

Comment Amber Heard va-t-elle payer sa dette à Johnny Depp?

Amber Heard, qui souhaite faire appel, doit maintenant près de 8 millions de dollars à Johnny Depp. Que se passerait-il si l'actrice n'avait pas tout cet argent? Explications.

Le procès pour diffamation qui opposait Johnny Depp à Amber Heard est maintenant terminé. Le jury, ayant donné raison à l'acteur sur pratiquement tous les chefs d'accusation, a estimé à 15 millions de dollars la somme des dommages et intérêts subis par Johnny Depp.

En résumé

Le jury, composé de sept personnes, a accordé à Depp des dommages et intérêts de 15 millions de dollars, car il est prouvé que Heard a porté atteinte à sa réputation en faisant de fausses déclarations. Le juge a réduit les cinq millions de dollars au montant maximal de 350 000 dollars prévu par l'Etat de Virginie. La somme finale est donc de 10 millions de dollars.

De l'autre côté, le jury a donné raison à Heard dans son accusation selon laquelle un ex-avocat de Depp avait également porté atteinte à sa réputation. Elle s'est vue accorder deux millions de dommages et intérêts.

En bref, Amber Heard doit près de 8 millions de dollars à Johnny Depp.

Mais peut-elle payer cette somme?

Amber Heard attend le verdict, qui ne sera pas en sa faveur. image: keystone

Problème, il semblerait que Amber Heard n'ait pas autant d'argent. Plus de 8 millions de dollars de dettes, ce n'est pas rien même pour une star hollywoodienne. Différents médias américains estiment la fortune de Heard – y compris les biens immobiliers et autres valeurs – entre 2,5 et 8 millions de dollars. Ses revenus depuis 2013 sont estimés à un peu plus de 20 millions de dollars, en comptant l'argent de l'accord du divorce.

Mais son litige avec Johnny Depp lui a certainement coûté une bonne partie de cette somme. Il est donc peu probable que l'actrice puisse payer.

Et si Heard ne peut pas payer, quelles sont ses options ?

Il existe deux options: soit les salaires de Heard seront saisis à l'avenir jusqu'à ce que les dettes soient remboursées, soit l'actrice se déclare en faillite. Le 2 juin, nous apprenions que l'actrice souhaitait faire appel. Or, c'est chose impossible tant qu'elle ne se sera pas acquittée de ses dettes auprès de Johnny Depp.

Le témoignage d'Amber Heard durant le procès qui l'oppose à Johnny Depp Vidéo: watson

Selon la loi américaine, elle doit d'abord verser la somme due à titre de caution, faute de quoi elle ne sera pas rejugée. Ironie du sort: dans le pire des cas, elle dépend de la bonne volonté de Johnny Depp, qui pourrait effacer sa dette. (leo)

