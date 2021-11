People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi dans un fast-food, dans un rituel satanique ou sur Instagram? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi gras qu'un menu Mariah du McDo.

Mariah Carey

L'esprit de Noël made in Mariah, ça n'est pas que «All I Want For Christmas Is You». C'est aussi un menu Mariah au McDo avec des cookies, un cheeseburger, un Big Mac et des nuggets. Douze jour avant Noël, les Américains amateurs de gras, de Mariah et de l'esprit des Fêtes pourront s'y faire péter la panse, histoire de préparer cette dernière à accueillir des quantités de nourriture industrielles le jour-J. L'enseigne avait déjà proposé des featurings de talent, notamment avec Travis Scott, ce qui avait ramené au rappeur des millions de dollars.

Je précise que ce montage n'est pas made in watson mais bien l'image officielle partagée par le compte du McDo. instagram

Travis Scott

Le rappeur, justement. Lors de son concert à Astroworld, le 5 novembre, un mouvement de foule a causé la mort de neuf personnes. Mais selon les QAnon et autres complotistes, la tragédie aurait été orchestrée dans le cadre d'un... rituel satanique. Sur TikTok, les vidéos conspirationnistes pullulent. Les «preuves» incluent l'heure à laquelle le rappeur a présenté ses condoléances, le récent 66e anniversaire de Kris Jenner, et le fait qu'«Astroworld s'est déroulé 666 mois + 6 jours après la fondation de l'Église de Satan». Et son T-shirt. Entre autres.

Satan fait du rap et s'appelle Travis, avant, il vendait des burgers (Travis, pas Satan). keystone

David Beckham

Mais revenons plutôt à l'esprit de Noël. Pourquoi ne mettriez-vous pas sous le sapin une bouteille de whisky peinte avec les pieds par David Beckham? ...Quoi? Oui, après une brillante carrière de mannequin sous-vêtements pour H&M, le footeux s'est (un peu) rhabillé pour peindre un sapin dont on a reproduit le dessin sur du whisky. C'est vrai que c'est tellement mieux quand on s'en fout partout, hihihi (de la peinture, donc).

Qui suis-je?

Après Cara Delevingne et Gwyneth Paltrow, je fais preuve d'une originalité folle et je lance moi aussi mon propre sextoy (ça change des burgers de Noël, au moins). Je lui ai même donné mon prénom, je suis, je suiiiiis...?

À mettre sous chaque sapin, avec une bouteille Beckham et des nuggets Mariah. instagram

En bref:

On sent qu'on est mi-novembre: ça parle déjà beaucoup de Noël (et un peu de satanisme sinon on s'emmerde). Pour varier les plaisirs, voici de l'info brute dont je ne sais que faire.

Paris Hilton s'est mariée, je ne sais pas quoi faire de cette info.

Bella Hadid pleure sur Instagram, je ne sais pas quoi faire de cette info.

Giuseppa des Marseillais vs Le reste du monde regrette de s'être fait refaire les seins, je ne sais pas quoi faire de cette info.

Allez, ça suffit. On fait la position du lotus face au soleil et on mange léger avant les Fêtes. Comme Mariah le rappelle chaque mardi, ça va arriver très vite.

Et bon week-end!

Bonus:

